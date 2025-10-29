La nueva sede de Protección Civil se ubicará en el Centro Integral de Seguridad de Murcia

La nueva sede de Protección Civil de Murcia se ubicará en el Centro Integral de Seguridad que se construirá en El Palmar, una infraestructura que ya cuenta con financiación en el Presupuesto municipal del próximo año, cuya aprobación inicial se debatirá en el Pleno de este jueves.

La ubicación de la nueva sede "permitirá mejorar la coordinación con los restantes cuerpos de emergencia municipales y la cobertura territorial", resaltaron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión.

Desde el Consistorio aseguraron que será "la sede de Protección Civil más avanzada de España" y que "el servicio contará con unas instalaciones modernas y acordes a sus necesidades y nivel de exigencia, que permitirán incrementar la operatividad respecto al emplazamiento provisional en que desarrollan su labor en la actualidad".

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, destacó que será la primera vez que este servicio cuente con una sede "acorde a su importancia y necesidades" y recordó la reciente adquisición por casi 115.000 euros de tres vehículos completamente equipados, un todoterreno y dos pickups, que posibilitan la llegada de los efectivos a lugares de difícil acceso.

Además, el edil resaltó la formación continua a los voluntarios, que incluye materias como incendios forestales, el manejo de desfibriladores, actuación ante inundaciones, primeros auxilios y búsqueda de personas desaparecidas.

Papel del Cuerpo

Asimismo, desde el Consistorio destacan el papel del Cuerpo de Protección Civil, tanto en eventos de gran afluencia -como la Romería, la Semana Santa, las Fiestas de Primavera y la Feria de Septiembre-, así como en actuaciones de prevención y acción frente a catástrofes.

"Su labor en emergencias, incendios, inundaciones, atención psicológica y formación en emergencias son reflejo de su vocación de servicio y compromiso con los murcianos", señalaron. En este sentido, cabe recordar que voluntarios del Cuerpo facilitaron agua potable a personas mayores y con movilidad reducida en sus domicilios durante los cortes de agua ocasionados por la última dana.

El pasado verano también tuvieron un papel protagonista en la prevención de incendios forestales, documentando las zonas más sensibles y estudiando los antecedentes históricos. Esta labor venía acompañada de un plan especial de vigilancia y prevención, al tiempo que se reforzó la presencia de efectivos en los lugares que eran más susceptibles de arder, detallaron desde la Glorieta.