El Ministerio licitará y ejecutará las obras del yacimiento de San Esteban en Murcia

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana da un nuevo impulso al proyecto de rehabilitación del yacimiento de San Esteban que, como adelantó La Opinión, comenzará antes de fin de año los estudios de la primera fase de la intervención arqueológica, paso previo y necesario al inicio de las obras que dotarán al espacio de una plaza flotante, una zona de hostelería y espacios para la investigación arqueológica de los restos, declarados Bien de Interés Cultural.

Vivienda ha remitido al Ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad el convenio de rehabilitación del yacimiento, que articula la colaboración entre las distintas administraciones, para que pueda ser aprobado por sus respectivas Juntas de Gobierno.

Además, el Ministerio gestiona en paralelo la aprobación del convenio por parte del Consejo de Ministros. Una vez concluidos estos trámites, tendrá lugar la firma del convenio.

El importe total de las obras asciende a los 33 millones. De esta cantidad, la mitad será aportada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y, la otra mitad, se financiará a partes iguales por el Consistorio murciano y el Gobierno regional.

El Ministerio licitará y ejecutará las obras. Pero antes, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad deberán financiar y ejecutar el proyecto arqueológico, y facilitar al Ministerio la información precisa para coordinar todas las actuaciones.

Obras

La actuación se realizará sobre los restos arqueológicos del Arrabal de la Arrixaca, declarados Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, por lo que se pretende cubrir la zona para preservarlos y permitir su estudio, al tiempo que permita a la ciudadanía observarlos.

Con este objetivo, el proyecto Ha-Ha, el ganador de un concurso de ideas frente a otras 34 propuestas, contempla la creación de un jardín elevado, así como una zona de hostelería y un centro de investigación con talleres y espacios divulgativos. La actuación, en su totalidad, se entiende como un gran centro de interpretación.

El ámbito de actuación tiene una superficie de 13.650 metros cuadrados.

Programa nacional

Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se realiza en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del patrimonio arquitectónico español, contribuyendo a la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés o uso público, con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, y asigna una inversión en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 de en torno a 24 millones de euros a este Programa. Este Programa de Rehabilitación Arquitectónica lleva funcionando desde 1988 y hasta la fecha, el importe invertido acumulado supera los 600 millones de euros.