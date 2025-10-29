Actividades
Los mayores de Murcia ponen en común sus experiencias en una jornada de convivencia
La cita se celebrará el próximo 15 de noviembre e incluye comida, espectáculo y la proyección de varios vídeos
Los mayores del municipio de Murcia podrán compartir sus experiencias en centros de mayores en la jornada de convivencia 'Un campo lleno de historia'. La cita se celebrará el próximo 15 de noviembre en el polideportivo de Valladolises. Habrá comida, espectáculo y se proyectarán los vídeos grabados en diversos centros, a partir de las 13:00 horas.
La iniciativa surge a raíz de la propuesta del pedáneo de Valladolises, Miguel Giménez. El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, resaltó el evento como "una iniciativa a copiar e imitar en otras pedanías" que invita a "estrechar lazos entre los diversos centros de mayores, para poner en común las experiencias y actividades que se desarrollan en cada centro".
Por su parte, la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, destacó la importancia de "seguir creando espacios de encuentro y participación para nuestras personas mayores, que son depositarias de la memoria, la cultura y los valores que construyen nuestra identidad colectiva".
Carreño subrayó, además, que "este tipo de actividades no solo promueven el envejecimiento activo, sino que también combaten la soledad y refuerzan el sentimiento de pertenencia y comunidad".
Se espera que al acto asistan más de 400 personas mayores procedentes de los centros de Avileses, Los Martínez del Puerto, Sucina, Gea y Truyol, Corvera, Lobosillo, Baños y Mendigo, La Murta y Valladolises. Los interesados podrán inscribirse en los centros de mayores hasta el 10 de noviembre.
El encuentro, enmarcado dentro de los actos por el 40 aniversario de los centros sociales de mayores y coincidiendo con la celebración de 'Murcia 1200', tiene como objetivo "fomentar la integración, el intercambio cultural y la colaboración entre las personas mayores del municipio", resalta el Consistorio en un comunicado.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- En directo: Eldense-Real Murcia