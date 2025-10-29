Los mayores de Murcia ponen en común sus experiencias en una jornada de convivencia

Los mayores del municipio de Murcia podrán compartir sus experiencias en centros de mayores en la jornada de convivencia 'Un campo lleno de historia'. La cita se celebrará el próximo 15 de noviembre en el polideportivo de Valladolises. Habrá comida, espectáculo y se proyectarán los vídeos grabados en diversos centros, a partir de las 13:00 horas.

La iniciativa surge a raíz de la propuesta del pedáneo de Valladolises, Miguel Giménez. El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, resaltó el evento como "una iniciativa a copiar e imitar en otras pedanías" que invita a "estrechar lazos entre los diversos centros de mayores, para poner en común las experiencias y actividades que se desarrollan en cada centro".

Por su parte, la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, destacó la importancia de "seguir creando espacios de encuentro y participación para nuestras personas mayores, que son depositarias de la memoria, la cultura y los valores que construyen nuestra identidad colectiva".

Carreño subrayó, además, que "este tipo de actividades no solo promueven el envejecimiento activo, sino que también combaten la soledad y refuerzan el sentimiento de pertenencia y comunidad".

Se espera que al acto asistan más de 400 personas mayores procedentes de los centros de Avileses, Los Martínez del Puerto, Sucina, Gea y Truyol, Corvera, Lobosillo, Baños y Mendigo, La Murta y Valladolises. Los interesados podrán inscribirse en los centros de mayores hasta el 10 de noviembre.

El encuentro, enmarcado dentro de los actos por el 40 aniversario de los centros sociales de mayores y coincidiendo con la celebración de 'Murcia 1200', tiene como objetivo "fomentar la integración, el intercambio cultural y la colaboración entre las personas mayores del municipio", resalta el Consistorio en un comunicado.