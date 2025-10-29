Tras cien días de parálisis en Javalí Nuevo, se convoca Pleno para renovar el bastón de mando

Han pasado 125 días desde que el presidente y los vocales de la Junta Municipal de Javalí Nuevo dimitieron y, aunque la normativa indica que se debe convocar un Pleno para elegir al nuevo alcalde pedáneo en un plazo de 10 días, la localidad murciana continúa sin bastón de mando.

Aunque este paréntesis en la actividad política de la pedanía está por concluir, pues "ayer se reservó el salón de actos del centro municipal de Javalí para celebrar el Pleno el día 6, a las 20 horas, en el que se elegirá el presidente de la Junta", aseguraron fuentes del Ayuntamiento.

"La pedanía está paralizada", lamentó María Jesús Barquero, vocal y portavoz socialista en la localidad murciana, en rueda de prensa. Aunque fuentes de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial aseguraron que "no hay vacío de poder" en la localidad y prueba de ello fue, por ejemplo, el normal desarrollo de las fiestas patronales. A esto, desde el Consistorio añadieron que el Pleno para renovar la directiva de la Junta se celebrará "en breves".

Sin embargo, Barquero, quien también fue alcaldesa pedánea de Javalí Viejo, explicó que no se realizan obras ni actuaciones de mantenimiento. En este sentido, confirmó a esta Redacción que todavía no han comenzado las obras para reparar el socavón junto al centro de visitantes de La Contraparada, que deja a plena vista un cable de alta tensión, y la vía continúa cortada al tráfico. Aunque el socavón comenzó a originarse en 2019, la última dana agrandó hasta casi llegar a la mediana de la carretera.

Cuatro meses sin bastón de mando

El pasado 29 de junio, el presidente y los vocales de la Junta Municipal presentaron su dimisión. Cuatro meses después, la pedanía continúa sin representación política. "Es una patada al reglamento de centralización", declaró Barquero, quien también fue alcaldesa pedánea de Javalí Viejo.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá, resaltó que, en las últimas elecciones celebradas en la pedanía, la lista más votada fue la del PSOE, una situación que, explicó, influye en la decisión de convocar o no un Pleno para elegir al nuevo presidente pedáneo. “No convoca el pleno porque no le salen las cuentas” declaró Ruiz, y explicó que “o el PP cuenta con el apoyo de Vox o tendría que gobernar la lista más votada, en este caso, el PSOE”.

Ruiz también detalló que, en dos años y medio de mandato del PP, Javalí Nuevo no ha tenido mandato durante un año, pues, a estos cuatro meses de parálisis, se suman los seis meses que tardó en constituirse la Junta Municipal desde que se celebraron las elecciones. En este sentido, cabe resaltar que esta fue la última Junta del municipio en constituirse.

"Los vecinos no entienden esta situación y preguntan a los que siguen siendo vocales a quién se pueden dirigir para solucionar sus problemas", declaró Barquero, quien pidió la dimisión del concejal responsable y, en caso de que no dimita, solicitó al alcalde, José Ballesta, que le retire las competencias en materia de descentralización.

"Se han tenido conversaciones y los vocales del PSOE han presentado la solicitud de un Pleno extraordinario, el 22 de este mes", desgranó la vocal socialista, y agregó que mañana el PSOE presentará una moción en el Pleno municipal para pedir que la Junta Municipal de Javalí Nuevo salga del "limbo" en el que se encuentra. Si la parálisis continúa, el siguiente paso es "ir a los tribunales", concluyó.