Salen del limbo legal 15 subinspectores de la Policía Local de Murcia

Una quincena de subinspectores de Policía Local de Murcia terminan el periplo judicial que paralizó su nombramiento y ahora podrán continuar el proceso para formar parte del Cuerpo.

El concurso oposición para nombrar como funcionarios a estos subinspectores se frenó de forma cautelar a instancias del sindicato Somos Sindicalistas, pues ingresaron en el proceso con una titulación académica inferior a la exigida. Pero la resolución publicada este mismo mes rechaza la petición sindical y permite continuar el proceso selectivo.

El Ayuntamiento ya se opuso a las medidas cautelares adoptadas y señaló varios perjuicios. Por un lado, los agentes ya habían tomado posesión de sus puestos. Por el otro lado, suspender su nombramiento afectaría a la seguridad ciudadana.

Recorrido legal

El sindicato Somos Sindicalistas pidió paralizar de forma cautelar el acuerdo del Ayuntamiento por el que se aprobaron los ascensos de una quincena de agentes del Cuerpo de Policía Local, al considerar que las bases permitían el acceso con una titulación inferior a la exigida.

El sindicato alegaba que el procedimiento de promoción interna podría ser nulo, al permitir el acceso a las plazas con una titulación inferior a la requerida. Según el recurso que presentaron desde Somos Sindicalistas, los aspirantes deberían contar con un título de Técnico Superior, y no solo con Bachillerato o Técnico, como recogían las bases de la convocatoria.

Por su parte, el Ayuntamiento se opuso a la medida, defendió la legalidad del proceso y recordó que los agentes ya habían tomado posesión de sus puestos. También advirtió que suspender el acuerdo afectaría al servicio público y la seguridad ciudadana.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Murcia no aprecia motivos para anular el proceso y avala la continuidad de los nombramientos. En su resolución, el Juzgado desestima la solicitud de medidas cautelares presentada por Somos Sindicalistas para suspender el nombramiento de 15 subinspectores de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, que fue aprobado por la Junta de Gobierno local el pasado 9 de mayo.

Resolución

Con todo, en el auto, fechado el 3 de octubre de 2025, la magistrada rechaza la petición del sindicato y concluye que no existen indicios de nulidad manifiesta ni razones que justifiquen paralizar los nombramientos.

El juzgado señala, además, que el sindicato ya ha presentado peticiones similares en ocasiones anteriores, también desestimadas. Aunque la resolución no es firme y todavía puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.