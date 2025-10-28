Un dron entra en la Catedral de Murcia para estudiar la urna del corazón de Alfonso X

Un dron sobrevolaba el Altar Mayor de la Catedral de Murcia mientras que el alcalde, José Ballesta, anunció que el proyecto de restauración de la urna que contiene el corazón del rey Alfonso X entra en la siguiente fase. Tras un mes para finalizar los estudios, iniciarán los trabajos para devolver al monumento funerario su imagen original.

Aunque no han terminado los estudios. Varios operarios empleaban una cámara térmica para crear un mapa de humedades del entorno, detalló el alcalde, y también se realizará una reconstrucción 3D de la urna.

El estudio, además, sirve para conocer en profundidad el estado de conservación del monumento. Aún más importante que conocer los daños que existen es saber el porqué se produjeron, para elaborar un plan de mantenimiento a largo plazo y que no vuelvan a repetirse, explicó la restauradora Josefa Monteagudo Merlos, encargada del proyecto.

Plazos

Monteagudo es la encargada de redactar, dirigir y ejecutar la iniciativa, todo ello en un plazo de unos dos meses y medio. Con un presupuesto de casi 32.500 euros, la actuación pretende corregir los daños derivados de la humedad que afecta a la urna desde su última intervención, realizada en 1997.

La también concejala de Fomento e Infraestructuras resaltó el trayecto de la restauradora, que el lunes entregará el proyecto para su estudio y supervisión por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y, "en cuestión de días, comenzarían los trabajos", detalló la vicealcaldesa.

Ballesta recalcó que estamos aún en "la fase de diagnóstico", que cuenta con un plazo de ejecución de un mes y, en cuanto concluya, se iniciarán los trabajos sobre la urna funeraria y las esculturas que la componen: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas.

Visitas guiadas

"Queremos que sea una intervención abierta a la ciudadanía", resaltó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, pues se realizarán visitas guiadas mientras de la mano del equipo que acometerá la restauración.

La intención es que las visitas inicien antes de que finalice el año y se compaginarán tanto con los trabajadores como con los horarios de liturgia, para no molestar a los fieles, detalló Pérez.

Además, a las visitas guiadas se une la realización de un reportaje documental, con imágenes y planos, para conocer el proceso técnico y redescubrir el legado del Rey Sabio.