Descuentos de 10 euros para los clientes de comercios del barrio del Carmen
La campaña arranca hoy
EFE
Los comercios del barrio del Carmen ofrecerán descuentos de 10 euros a los clientes que realicen compras en los establecimientos desde hoy hasta el próximo 1 de diciembre y se registren en la aplicación de compras unBlock.
Esta campaña, que arranca hoy, tiene como objetivo incentivar las compras en el comercio local antes del inicio de la campaña navideña.
Así, los primeros 500 usuarios que descarguen la aplicación unBlock recibirán un bono de 10 euros que podrán canjear en los comercios del barrio en cualquier compra superior a 20 euros.
Unos 50 comercios participan en la iniciativa y han colocado en sus escaparates códigos QR con los que descargar la aplicación y activar esos bonos.
Todos los compradores que lo hagan, participarán además en un sorteo de premios adicionales.
