Los conductores de autobuses interurbanos salen a la calle en Murcia: ¡licitaciones ya!

Los conductores de los autobuses interurbanos se han concentrado en Murcia frente a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en la plaza de Santoña, esta mañana. El principal reclamo: que salga a licitación el contrato del servicio que, al igual que ocurre con los autobuses urbanos, funciona a base de prórrogas desde hace años. Y no descartan ir a huelga.

Aunque la cita, concertada desde las 9.30 hasta las 11.00 horas, también sirvió para reclamar mejoras laborales y en el servicio: 'averías diarias, precariedad laboral, deficiente servicio e insuficientes frecuencias al público' son algunos de los problemas que se resumen en el cartel de la convocatoria.

Apoyos

La concentración fue promovida por los sindicatos UGT, CC OO y la Unión Sindical Obrera (USO), en representación de las plantillas de Interbús y Alcalabus (Monbus). Los trabajadores contaron también con el apoyo de Podemos, que pidió la dimisión del responsable de Fomento.

“Si el consejero de Fomento no ha sido capaz de licitar esos contratos en cuatro años, lo que hay que hacer es licitar al consejero y que venga alguien con ganas de trabajar”, afirmó el secretario de comunicación morado en la Región, Víctor Egío, quien reivindicó una remunicipalización a medio plazo del transporte público, en una vuelta “a un servicio totalmente público de autobuses, después de años de concesiones que solo han empeorado el transporte público”.

“Exigimos la licitación inmediata de las nuevas rutas de transporte, tanto a nivel regional como municipal”, declaró Egío durante la concentración, e insistió: “exigimos hoy la dimisión de García Montoro si los autobuses no se licitan este año”.

Por su parte, el delegado sindical de UGT, Tomás Alburquerque, afirmó que desde el sector llevan “muchos años” exigiendo licitaciones de transporte público a las administraciones. “Hay empresas con prórrogas de dos años", que no invierten porque "no saben si van a poder amortizar la inversión que hagan sobre el transporte”, explicó.

Esta situación “conlleva que la ciudadanía se vea afectada al no saber si podrá acudir a su centro de trabajo o estudios”. Por último, Alburquerque denunciaba que las pedanías y el extrarradio no están incluidas en la movilidad del Ayuntamiento: “Solo se gestiona el centro de Murcia”.

"Competencia de la empresa"

Fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras ya aseguraron a La Opinión que "el proceso de licitación se encuentra en su fase final" e indicaron que "las condiciones laborales, los salarios y los horarios son competencia exclusiva de las empresas concesionarias y de los comités de empresa".

A esto, añadieron que la única cuestión relativa a los trabajadores contemplada en los pliegos es la subrogación del personal, "que ya está asegurada por el Ejecutivo regional, que ha garantizado la continuidad de los empleados en las nuevas concesiones", detallaron.

Ahora, los conductores del servicio urbano tomarán el relevo el jueves, en la Glorieta, mientras en el Ayuntamiento se desarrolla el Pleno ordinario de octubre, en el que se abordarán, entre otros asuntos, los Presupuestos municipales para 2026.