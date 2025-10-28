Más de 1.200 murcianas esperan una mamografía, critica el PSOE

“Cada retraso en una mamografía o en un tratamiento oncológico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”. Así resumió la edil socialista Esther Nevado la importancia de la moción que presentará en el Pleno municipal de este jueves.

El objetivo de la propuesta socialista es instar al Ayuntamiento de Murcia a que exija al Gobierno regional un plan de choque para reducir los retrasos en las citas de mamografía. Aunque la iniciativa también señala la inactividad de los equipos públicos de radioterapia del hospital Virgen de La Arrixaca.

Asimismo, Nevado detalló que son más de 1.200 mujeres murcianas las que esperan una cita para una mamografía, un 32,8 por ciento más que a finales de 2024, según cifras del Servicio Murciano de Salud (SMS). Esto se suma a la ampliación del cribado a mujeres de entre 45 y 74 años, que “tres años después de anunciarse sigue siendo mínima”.

Además, la edil socialista recordó que entre 2020 y 2023, el gasto del Gobierno regional en sanidad privada y pruebas externalizadas creció un 24 por ciento y un 67 por ciento, respectivamente, "sin reducir las listas de espera ni mejorar la atención".

Por todo ello, la iniciativa del Grupo Socialista pide una inversión suficiente en recursos humanos y técnicos, así como la puesta en marcha de los aceleradores lineales de radioterapia del hospital Virgen de La Arrixaca y la ampliación efectiva del cribado a mujeres desde los 45 años.

“Es fundamental recordar que a detección precoz es clave para salvar vidas y garantizar el éxito de los tratamientos. Desde el PSOE no podemos permitir que la falta de gestión y la obsesión privatizadora del PP condenen a más mujeres a diagnósticos tardíos o tratamientos menos eficaces”, concluyó Nevado.