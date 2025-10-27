Una camarera murciana de 20 años enseña su día a día en hostelería: "Hoy ha sido muy, muy largo"

En un momento en el que muchos jóvenes confiesan sentirse agotados antes incluso de empezar su vida laboral y donde no faltan discursos que los tildan de “poco trabajadores”, emergen historias que desmontan esa caricatura y la Región de Murcia especialmente está llena de ellas.

Una de las más recientes es la de Jennie: una joven de 20 años que se ha hecho viral en TikTok mostrando su rutina como camarera en una conocida cafetería del centro de la ciudad.

Su vídeo, titulado “Un día conmigo siendo camarera (a mis 20)” arranca a las ocho y media de la mañana con un gesto cotidiano: colocar en el expositor las famosas crumble cookies que el local vende a diario. Luego llegan los cinnamon rolls, los croissants, los cafés humeantes y las bandejas que van y vienen.

A media mañana, entre transiciones y planos rápidos la joven muestra también el otro lado del trabajo: recoger mesas, limpiar el menaje, organizar la barra y preparar los pedidos para llevar. El vídeo termina a las 15:55 con la escena de Jennie fregando tras un turno completo de mañana.

“Hoy ha sido un día muy, muy largo”, escribía en la descripción del clip, que se ha llenado de comentarios de apoyo y admiración.

Pero el fenómeno Jennie no empezó con ese vídeo. La joven que firma como @jeni_00, acumula más de 119.000 seguidores y más de 6 millones de “me gusta”. Su cuenta se ha convertido en un pequeño escaparate de creatividad: hace arte con café, moldeando la espuma hasta convertirla en figuras tridimensionales (osos, gatos, corazones) que parecen flotar sobre la taza.

En los últimos meses sus vídeos superan con facilidad los millones de visualizaciones. Algunos, como los de “los cafés que haría según el tipo de cliente” o los de la “Velada”.