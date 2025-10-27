Patrimonio
Protegen del ladrillo y la pala excavadora a casi 70 edificios de Murcia: este es listado completo
Los edificios de La Unión y el Fénix, Café de Alba, Delegación del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia son algunos ejemplos de inmuebles que ingresan en el catálogo municipal
Una escultura de un hombre sobre un fénix corona uno de los edificios que preside la plaza Santa Catalina en Murcia desde los años cuarenta. Y, gracias a su inclusión en el catálogo municipal de edificios y elementos protegidos, esta obra de Cánovas del Castillo continuará sobre la cúpula del edificio de La Unión y el Fénix.
El edificio de Café de Alba, la Delegación del Gobierno, las Consejerías de Salud y Economía y el Tribunal Superior de Justicia son otros de los inmuebles que adquieren protección con las dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), presentadas esta mañana por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, en la terraza del Museo Ramón Gaya.
Esta actuación supone la mayor ampliación del catálogo municipal en los últimos años, e incluye un total de 67 inmuebles de estilos historicista, racionalista y moderno, entre otros.
La propuesta abarca inmuebles ubicados en calles como Jabonerías, San Bartolomé, Simón García o Andrés Baquero, así como edificios institucionales del frente urbano del río Segura. Destacan por cantidad la plaza Santo Domingo, con 5 edificios; la plaza Santo Domingo, con 4; y las calles Sagasta, Isidoro de la Cierva, la plaza Julián Romea y ronda de Garay, con 3 inmuebles que adquieren protección.
Aunque ambas modificaciones del PGOU deberán pasar por el Pleno municipal del mes de octubre para su aprobación definitiva y, después, abrirá un periodo de información pública de un mes para la presentación de alegaciones.
Grado de protección
Cuatro inmuebles de la modificación 145 adquieren el grado 2, que protege la estructura del edificio. Estos son Casa Pedreño, Casa Jabonerías, Edificio Radio Murcia, Edificio decimonónico.
Las 41 construcciones restantes tienen grado 3, que les otorga protección parcial por contener elementos arquitectónicos de interés, como pueden ser las fachadas, remates, cubiertas, zaguanes o decoraciones del interior. Entre estos, destacan inmuebles emblemáticos como el Edificio Telefónica (calle Frenería, 8), el Hotel Hispano (Trapería, 10), la Consejería de Sanidad (Ronda de Levante, 11), la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia o el Edificio Belmonte (Isabel la Católica, 18).
Por su parte, la modificación 146 complementa a la anterior y amplía la protección hacia el eje oeste del casco histórico, e incluye tres inmuebles con un grado 2 de protección: el Edificio Mariano Bo, Edificio San Nicolás, y Edificio con mirador (Calle Arzobispo Simón López, 12).
A estos, se unen inmuebles situados en las áreas de Santa Catalina, San Nicolás, San Antolín, Sagasta, San Julián y Madre de Dios, entre ellos, el Edificio Unión y el Fénix (Plaza de Santa Catalina, 1); Edificio Funeraria de Jesús (Plaza de las Flores, 4); Cine Coy (C/ Madre de Dios, 8); Café de Alba (C/ Acisclo Díaz, 5); Edificio Santa Isabel (C/ Santa Isabel, 4); Casa tradicional de Sagasta (C/ Sagasta, 17 y 26); y Edificio blasonado (Plaza de San Antolín, 4).
"La recuperación del patrimonio es uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto de ciudad, ya se han recuperado y están en pleno uso los Cuarteles de Artillería, hemos restaurado tramos de la muralla medieval a lo largo de todo su recorrido, y las Fortalezas del Rey Lobo junto con el Palacio de Ibn Mardanís avanzan en la recuperación de su recinto superior, entre muchas otras actuaciones. Todas ellas forman parte de un plan integral de recuperación de nuestro patrimonio, al que se suman estos 67 edificios", destacó el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Listado completo de edificios
Modificación 145
- nº1 edificio Telefónica - calle Frenería, nº8
- nº2 Casa de dos plantas - calle Sociedad, nº5
- nº3 edificio La Fuensantica - calle Sociedad, nº9
- nº4 edificio San Bartolomé - calle San Bartolomé, nº5
- nº5 Casa Pedreño - calle Alfaro, nº4
- nº6 edificio La Oca - calle Trapería, nº5
- nº7 Hotel Hispano - calle Trapería, nº10
- nº8 Casa tradicional de Trapería - calle Trapería, nº13 B
- nº9 edificio Rosas - calle Trapería, nº32
- nº10 edificio racionalista de Trapería - calle Trapería, nº21
- nº11 edificio Cardona - calle Pintor Manuel Avellaneda, nº1
- nº12 edificio Manfredi - calle Manfredi, nº2
- nº13 Casa Jabonerías - calle Jabonerías, nº11
- nº14 edificio historicista - calle González Adalid, nº12
- nº15 Consejería de Sanidad - Ronda de Levante, nº11
- nº16 edificio Radio Murcia - calle Radio Murcia, nº2
- nº17 edificio Fuensanta - calle Fuensanta, nº2
- nº18 edificio Eulogio Soriano - calle Eulogio Soriano, nº5
- nº19 Consejería de Economía - avenida Teniente Flomesta, nº3
- nº20 Delegación del Gobierno - avenida Teniente Flomesta
- nº21 edificio Apóstoles - calle Apóstoles, nº20
- nº22 edificio Isidoro de la Cierva, 1 - calle Isidoro de la Cierva, nº1
- nº23 edificio Isidoro de la Cierva, 3 - calle Isidoro de la Cierva, nº3
- nº24 edificio Fernando - calle Isidoro de la Cierva, nº10
- nº25 edificio Candilejas - calle Pintor Villacis, nº6
- nº26 edificio decimonónico - calle Andrés Baquero, nº12
- nº27 edificio Andrés Baquero - calle Andrés Baquero, nº11
- nº28 edificio Férrao - calle Andrés Baquero, nº13
- nº29 edificio Sirvent - plaza Santo Domingo, nº18
- nº30 edificio historicista - plaza Santo Domingo, nº15
- nº31 edificio con mirador - plaza Santo Domingo, nº13
- nº32 edificio balconado - plaza Santo Domingo, nº11
- nº33 edificio La Cueva del Oso - calle Granero, nº1
- nº34 edificio Granero - calle Granero, nº3
- nº35 edificio Merced - calle Merced, nº11
- nº36 edificio San Carlos - calle San Carlos, nº11
- nº37 edificio Victorico - calle Victorio, nº5
- nº38 edificio con mirador - calle Joaquín Costa, nº3
- nº39 edificio historicista - calle Simón García, nº49
- nº40 Vivienda historicista - calle Simón García, nº55
- nº41 edificio Belmonte - calle Isabel la Católica, nº18
- nº42 Delegación de Defensa - paseo de Garay
- nº43 Tribunal Superior de Justicia - paseo de Garay
- nº44 edificio Consegura - ronda de Garay, nº18-20
Modificación 146
- nº1 edificio historicista - calle Jara Carrillo, nº7
- nº2 edificio Alemán - calle Jara Carrillo, nº14
- nº3 edificio cuchillería - calle arzobispo Simón López, nº9
- nº4 edificio con mirador - calle arzobispo Simón López, nº12
- nº5 Cine Coy - calle Madre de Dios, nº8
- nº6 edificio Vera - calle Pascual, nº2
- nº7 edificio Unión y el Fénix - plaza Santa Catalina, nº1
- nº8 edificio Funeraria de Jesús - plaza de las Flores, nº4
- nº9 edificio Marín - calle San Nicolás, nº4
- nº10 edificio Pasos de Santiago - calle Pasos de Santiago, nº2
- nº11 edificio café de Alba - calle Acisclo Díaz, nº5
- nº12 Casa dieciochesca - plaza San Julián, nº10
- nº13 edificio historicista - plaza San Julián, nº3
- nº14 edificio Mariano Bo - plaza San Julián, nº2
- nº15 edificio Santa Isabel - calle Santa Isabel, nº4
- nº16 edificio Díaz - calle Sagasta, nº14
- nº17 Casa popular - calle Sagasta, nº17
- nº18 Casa de dos plantas - calle Sagasta, nº26
- nº19 edificio blasonado - plaza San Antolín, nº4
- nº20 Casa tradicional - plaza San Antolín, nº6
- nº21 edificio Charrete - calle Juan de la Cierva, nº4
- nº22 Casa de la hornacina - calle Olma, nº1-3
- nº23 Casa tradicional - calle Agustinas, nº4
