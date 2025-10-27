Primeras críticas al nuevo plan de movilidad de Murcia: señalan el abandono del tranvía y las pedanías

El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Murcia, presentado la semana pasada ante el Consejo Social de la Ciudad, recibe las primeras críticas de la ciudadanía.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano, integrada por asociaciones vecinales y colectivos sociales, retomó su actividad para valorar el citado plan y, entre las principales preocupaciones, se encuentran un carácter centralista, la falta de medidas contra la contaminación y "el abandono del tranvía como eje estructurante", expone la Plataforma en un comunicado.

Este último punto es el que reclaman también desde MurciaLab, entidad que ha convocado una concentración el próximo 29 de noviembre en el Palacio de San Esteban. Este colectivo pide que el tranvía una Molina de Segura con El Palmar y Alcantarilla con la Costera Sur.

Peticiones

"Ninguna de las asociaciones y colectivos ciudadanos que trabajan desde hace años por la mejora de la movilidad sostenible fue invitado a la presentación del PMUS", lamentan desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Urbano. Además, señalan que la reunión se produjo "en la misma semana que varias organizaciones ciudadanas habían convocado actos de protesta y manifestaciones", como es el caso de los conductores de autobuses tanto urbanos como interurbanos.

En este sentido, cabe también destacar el comunicado de Podemos en el que muestra su apoyo a los trabajadores de ambos servicios. En el escrito, la portavoz Elvira Elvira detalla que hay "paradas sin paneles digitales con los horarios de paso y autobuses que no tienen ni siquiera un tarjetero para poder pagar sin calderilla”, entre otras críticas, y responsabiliza al Partido Popular, “que lleva años prorrogando los contratos de los autobuses urbanos e interurbanos tanto en la Comunidad Autónoma como en el ayuntamiento de Murcia sin exigir ninguna inversión ni mejoras a las empresas concesionarias”.

La Plataforma celebró una reunión en el IES del Carmen en la que se pusieron en común las principales preocupaciones, entre las que destaca "la falta de transparencia informativa a la ciudadanía y el déficit de participación real en la elaboración", indica en un comunicado. "A pesar de que el Ayuntamiento asegura haber consultado a más de 70.000 vecinos, ninguno de los asistentes a la reunión y que representan a numerosas asociaciones vecinales y sociales ha tenido conocimiento de esa consulta", asegura.

Además, en el escrito se cuestiona el carácter centralista del plan, "que concentra un 70 por ciento de sus medidas en el centro urbano"; la ausencia de una visión del área metropolitana, más allá de las fronteras municipales; y el "abandono" del tranvía como eje estructurante, "sustituido por un tranvibús de alcance limitado, que no responde a una red integral de transporte público".

A esto, se unen "la continuidad del modelo basado en el coche privado, con solo una reducción prevista del 9 por ciento del tráfico, sin un plan serio de restricción de acceso ni medidas eficaces contra la contaminación", y los "proyectos de aparcamientos urbanos que incentivan la entrada de vehículos al centro".

Para concluir, la Plataforma expresa su "preocupación por la falta de coherencia del proyecto y por la ausencia de medidas reales frente a la contaminación, en una de las ciudades con peor calidad del aire de España", y asegura que realizarán "una valoración técnica y social del documento en cuanto se haga público".

Movilización

Por otro lado, Murcialab ha convocado una concentración el próximo 29 de noviembre en el Palacio de San Esteban para exigir la ampliación del tranvía, no solo a la estación del Carmen. La entidad pretende "que el tranvía se convierta en eje vertebrador del área metropolitana" al unir Molina de Segura con El Palmar y Alcantarilla con la Costera Sur, "tal como ya se proyectó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013", recuerda.

Destaca MurciaLab los beneficios a la salud pública de este medio de transporte eléctrico, que reduce los niveles de ruido. También resaltan los aspectos positivos del tranvía en el plano de la regeneración urbana, pues estimula "la economía de barrio", incrementa el flujo peatonal y comercial y favorece la compactación del desarrollo urbano.