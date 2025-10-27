Los Presupuestos de 2026 y los costes tras la dana protagonizarán el Pleno del Ayuntamiento de Murcia este jueves

El próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento se celebra este jueves y el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presidido esta mañana la reunión de Junta de Portavoces para abordar los asuntos que se debatirán, entre los que destacan los Presupuestos Municipales de 2026 y el análisis de los costes derivados del corte de suministro de agua potable en las pedanías del Campo de Murcia, entre otros temas.

También se votarán en el Pleno las dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incluir casi 70 inmuebles en el catálogo municipal de edificios y elementos protegidos. Se trata de la mayor incorporación al catálogo en los últimos años e incluye construcciones como el edificio La Unión y el Fénix, el de Café de Alba, la Delegación del Gobierno, las Consejerías de Salud y Economía y el Tribunal Superior de Justicia, entre otros.

Presupuestos 2026

El Ayuntamiento de Murcia presentará el Presupuesto para 2026, que incluye 552 millones, una cifra que representa un incremento del 3,27% por ciento respecto al de este año, con casi 20 millones más.

Destaca el Consistorio en un comunicado que las cuentas municipales crecen un 8 por ciento y se sitúan por encima de los 27 millones de euros, a los que se suman los 30 millones de remanentes incorporados mediante expediente de crédito.

Los servicios públicos se llevan el 78,5 por ciento del Presupuesto, más de 430 millones de euros. Por otro lado, las cuentas contemplan casi 130 millones de euros disponibles para invertir y "desarrollar proyectos transformadores centrados en la recuperación del patrimonio y la movilidad sostenible", concretan desde la Glorieta.

Costes del corte de agua

En la reunión de esta mañana también se han analizado los sobrecostes generados por el corte de suministro de agua potable en las pedanías del Campo de Murcia, provocado por una avería en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

El Ayuntamiento reclama que la MCT asuma los más de 325.000 euros de gastos extraordinarios ocasionados, además de indemnizar a los vecinos y empresarios afectados de Sucina y Gea y Truyols.

Gracias a la labor de Aguas de Murcia, se redujo el número de vecinos afectados de 27.000 a 13.000, mediante un despliegue que incluyó el suministro con cubas y el uso del sistema de bombeo y almacenamiento de La Pinada. Más de 25 personas trabajaron en turnos especiales para minimizar el impacto.