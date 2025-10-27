La peña huertana ‘La Morenica’ estrena sede en Puente Tocinos

La peña huertana ‘La Morenica’ tendrá su propia sede social en Puente Tocinos. El Ayuntamiento de Murcia ha formalizado la cesión gratuita de una parcela situada en la Avenida Brazal del Molino. Desde el Consistorio afirman que este es un "paso decisivo" que permitirá al colectivo disponer de una sede propia donde desarrollar su intensa labor cultural y social.

El nuevo espacio servirá de local de ensayo, lugar en el que guardar el vestuario tradicional, conservar su archivo histórico y, sobre todo, seguir transmitiendo las costumbres de la huerta murciana.

La firma del acuerdo, que tuvo lugar entre la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y la presidenta de la peña, María José Gallego, supone el inicio de una nueva etapa para un colectivo que lleva décadas trabajando por la cultura popular.

Rebeca Pérez destacó que "con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con las tradiciones huertanas, con la gente que las mantiene vivas y con la transmisión de lo que somos a las nuevas generaciones". Además, añadió que "‘La Morenica’ es historia viva de Puente Tocinos. Cada jota, cada baile y cada traje son parte de nuestra memoria, y hoy damos un paso importante para asegurar que todo ese legado tenga futuro". Por último, desde el Gobierno local señalan que la futura sede se sumará al tejido cultural de Puente Tocinos.