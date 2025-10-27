El Museo del Ferrocarril de Murcia sale a la calle

El Museo del Ferrocarril se muda a la estación del Carmen de Murcia, aunque algunas de sus piezas se ubicarán en la futura plaza central, así como a lo largo del antiguo trazado de las vías del tren. Con esta iniciativa, locomotoras, semáforos, objetos ferroviarios, maquetas, uniformes y faroles saldrán a las calles y se convertirán en "una experiencia urbana viva", destacan fuentes del Consistorio.

La estación del Carmen se convertirá en la nueva sede de la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril (AMAF), que actualmente se encuentra en un local más pequeño cedido por Renfe, ubicado al otro lado de las vías del tren. La Asociación solicitó al Ayuntamiento este traslado en 2021 y, ahora que el edificio pasa a ser de propiedad municipal, esta petición se convierte en realidad.

La Asociación, de la que forman parte unos 150 socios, posee más de 1.600 piezas y documentos históricos en los que se relata la historia del ferrocarril desde sus inicios en la ciudad. Con la cesión de la antigua estación para albergar esta colección, el Consistorio agradece "el trabajo desinteresado de la Asociación, que ha permitido conservar piezas que forman parte de nuestra memoria y de la estación carmelitana".

Semáforos y señales, entre otros elementos, decorarán la plaza central y el antiguo trazado de las vías

Una muestra al aire libre

El soterramiento de las vías del tren "permite devolver a los murcianos el espacio que durante más de siglo y medio ocuparon las vías del ferrocarril", destacan desde el Consistorio, una actuación que vendrá acompañada de la creación de una gran plaza central, zonas verdes y un bulevar peatonal. Aunque los trenes no abandonarán del todo esta zona, pues algunas de las piezas de la colección de AMAF se instalarán en la plaza central, y la intención del Consistorio es extender estos elementos a lo largo del antiguo trazado para "dotar al bulevar y la vía verde de una secuencia narrativa y un atractivo histórico y museístico".

La colección también incluye, entre otros elementos, un puente grúa de carga, depósitos, cambios de aguja, semáforos y antiguos gasómetros, así como una máquina de sacar billetes de los años setenta, entre otros elementos que fueron testigos del pasado ferroviario del enclave. Asimismo, destaca la presencia de relojes, como el de sol de la estación de Águilas y el de pared de la estación de Herrerías en La Unión, datado de 1974.

Destacan el reloj de sol, procedente de Águilas, y el de pared, de La Unión y datado de 1974

Reuniones

La instalación del museo en la estación, una vez que se culmine el traslado a la nueva terminal, se abordó la semana pasada en una reunión mantenida entre la Asociación, la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, junto con el equipo redactor del proyecto de La Elíptica, compuesto por los estudios Xpiral y ADN Urbano.

No obstante, se quiso ir un paso más allá e integrar algunos de los elementos históricos que conforman la colección en la gran plaza, en la que también se proyecta una pérgola en forma de elíptica que proteja a los usuarios del sol y el ruido. Asimismo, la propuesta incluye la recuperación de la vegetación del área en más de 9.000 metros cuadrados de superficie.

Ahora, al mobiliario urbano y los espacios verdes, se añadirán algunos de los elementos de la colección ferroviaria, "lo que permitirá aunar historia y futuro en la que está llamada a ser una de las principales puertas y señas de identidad de Murcia", concluyeron desde la Glorieta.