Javier Alonso: "Ribera Park representa una nueva forma de entender la ciudad"

El entorno de Murcia Río se está transformando y el primer paso de estos cambios es la colocación de la primera piedra de Ribera Park. Este residencial, que culminará su primera fase en septiembre de 2027, tendrá 230 viviendas y áticos que destacarán por su diseño innovador y sostenible bajo una premisa: primar la calidad de vida. Además, se ubicará junto al futuro Parque Metropolitano Oeste, el nuevo pulmón verde de Murcia que completará un cambio trascendental para la ciudad.

Para Javier Alonso, director de Rosso Inmobiliaria, la comercializadora del proyecto, el residencial supone «cambiar el concepto de tipo de viviendas de la capital, porque es diferente en acabados, en eficiencia y en sus extraordinarios espacios comunes».

Javier Alonso, director de Rosso Inmobiliaria / Rosso Inmobiliaria

¿Qué representa Ribera Park para la ciudad de Murcia y, en concreto, para el entorno de Murcia Río?

Ribera Park es un cambio en el concepto del tipo de viviendas de la ciudad debido al nivel de equipamiento del que dispone. En nuestras viviendas hemos buscado la calidad y la eficiencia mediante los mejores materiales y acabados y hemos intentado generar un tipo de hogar en el que predomina la calidad de vida.

¿Qué aspectos destacarías de esta urbanización frente a otras promociones?

Ribera Park tiene varias cosas especiales. En primer lugar, su ubicación, a apenas diez minutos del centro de la ciudad, con acceso directo a la autovía A-30 y muy cerca de localizaciones tan importantes como la Catedral o el mercado de Verónicas. En segundo lugar, sus espacios comunes, con 3.500 m2 en los que se ubican piscina de adultos y otra infantil; extenso jardín; gimnasio comunitario, espacio gastronómico y otro de coworking totalmente equipados y una zona de juegos infantil, entre otros elementos.

¿Cómo encaja Ribera Park en el proceso de modernización urbana que está viviendo Murcia?

Encaja plenamente en el proceso de modernización urbana que está viviendo Murcia porque representa una nueva forma de entender la ciudad: más sostenible, más conectada y más centrada en la calidad de vida. Su diseño innovador y eficiente responde al modelo de crecimiento que se impulsa en torno a Murcia Río, donde se integran vivienda, zonas verdes y tecnología para crear entornos urbanos más habitables.

La urbanización se encuentra junto al futuro Parque Metropolitano Oeste. ¿Qué aportará esta conexión a la vida de los residentes?

La conexión de Ribera Park con el futuro Parque Metropolitano Oeste aportará un valor diferencial a la vida de sus residentes, al ofrecerles un entorno en el que naturaleza, bienestar y modernidad conviven en equilibrio. Este gran espacio verde permitirá disfrutar de un entorno saludable y activo, ideal para pasear, hacer deporte o simplemente desconectar.

¿Qué interés ha despertado la promoción en la sociedad murciana?

Ribera Park ha despertado un gran interés entre los murcianos. De hecho, ya hemos vendido el 70% de la primera fase.