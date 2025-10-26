Movilidad
Camino Tiñosa en Murcia sale a la calle para denunciar la falta de seguridad vial
Entre las principales reivindicaciones se encuentra la apertura de un nuevo carril
Los vecinos de la zona de Camino Tiñosa, localizada entre las pedanías de Los Garres y Los Dolores, realizaron ayer una concentración para exigir al Gobierno local soluciones a sus problemas de seguridad vial. Además de aceras, la ejecución de la zona verde prevista o la retirada de las cubiertas de amianto en la zona industrial, los vecinos reclaman la continuidad de carril Olmos hacia el camino de Orilla de la Vía mediante la apertura del vial previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La concentración contó con el apoyo del PSOE y Podemos. El secretario de comunicación de la formación morada, Víctor Egío, apoya la nueva concentración vecinal y denuncia el "maltrato institucional de unos vecinos a los que tratan como ciudadanos de segunda". Por parte de los socialistas, su portavoz en el Consistorio, Ginés Ruiz y el edil Andrés Guerrero acompañaron a los vecinos en sus protestas. Según Ruiz, "son reivindicaciones justas, razonables y perfectamente asumibles si el Gobierno local actúa con responsabilidad y deja de priorizar el gasto en flores y artificios para destinarlo a cubrir necesidades básicas".
Por último, Ruiz señaló que "el Gobierno local que actualmente cuenta con más 20 millones en proyectos pendientes de ejecución en pedanías" y que llevarán sus reclamaciones al próximo Pleno municipal.
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno