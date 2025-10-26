Camino Tiñosa en Murcia sale a la calle para denunciar la falta de seguridad vial

Los vecinos de la zona de Camino Tiñosa, localizada entre las pedanías de Los Garres y Los Dolores, realizaron ayer una concentración para exigir al Gobierno local soluciones a sus problemas de seguridad vial. Además de aceras, la ejecución de la zona verde prevista o la retirada de las cubiertas de amianto en la zona industrial, los vecinos reclaman la continuidad de carril Olmos hacia el camino de Orilla de la Vía mediante la apertura del vial previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La concentración contó con el apoyo del PSOE y Podemos. El secretario de comunicación de la formación morada, Víctor Egío, apoya la nueva concentración vecinal y denuncia el "maltrato institucional de unos vecinos a los que tratan como ciudadanos de segunda". Por parte de los socialistas, su portavoz en el Consistorio, Ginés Ruiz y el edil Andrés Guerrero acompañaron a los vecinos en sus protestas. Según Ruiz, "son reivindicaciones justas, razonables y perfectamente asumibles si el Gobierno local actúa con responsabilidad y deja de priorizar el gasto en flores y artificios para destinarlo a cubrir necesidades básicas".

Por último, Ruiz señaló que "el Gobierno local que actualmente cuenta con más 20 millones en proyectos pendientes de ejecución en pedanías" y que llevarán sus reclamaciones al próximo Pleno municipal.