Abastecimiento
Las pedanías y urbanizaciones de Murcia ya disponen de agua potable
Se encuentra disponible el consumo en todos sus usos, beber y preparar alimentos, incluidos
Quince días después de los estragos causados por dana Alice, que obligó a la Mancomunidad de Canales del Taibilla a cortar el suministro de agua potable en buena parte del Campo de Cartagena y pedanías de Murcia, las autoridades sanitarias han declarado apto el agua para consumo humano, por lo que todas las pedanías y urbanizaciones de Murcia afectadas vuelven a la normalidad.
Aguas de Murcia ha comunicado a través de la red social X las pedanías y urbanizaciones que desde esta misma tarde pueden volver a disfrutar de afua potable:
- Gea y Truyols
- Urbanización Bronchos
- Urbanización Peraleja Golf
- Urbanización Sierra Golf Lo Escobar
- Urbanización Hacienda Riquelme
- Sucina
- Urbanización Residencial Sucina
Con esta declaración se da por concluida la incidencia siendo posible a partir de este aviso el consumo en todos sus usos, beber y preparar alimentos incluidos, aún pudiendo producirse cortes intermitentes. Se deja de prestar el servicio alternativo de cubas de agua.
Recordar que los trabajos llevados a cabo por la Mancomunidad de Canales del Taibilla para reparar los daños como consecuencia del temporal han incluido la limpieza intensiva y desinfección de 20 kilómetros de canal que habían resultado afectados.
