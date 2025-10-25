Las pedanías y urbanizaciones de Murcia ya disponen de agua potable

Quince días después de los estragos causados por dana Alice, que obligó a la Mancomunidad de Canales del Taibilla a cortar el suministro de agua potable en buena parte del Campo de Cartagena y pedanías de Murcia, las autoridades sanitarias han declarado apto el agua para consumo humano, por lo que todas las pedanías y urbanizaciones de Murcia afectadas vuelven a la normalidad.

Aguas de Murcia ha comunicado a través de la red social X las pedanías y urbanizaciones que desde esta misma tarde pueden volver a disfrutar de afua potable:

Gea y Truyols

Urbanización Bronchos

Urbanización Peraleja Golf

Urbanización Sierra Golf Lo Escobar

Urbanización Hacienda Riquelme

Sucina

Urbanización Residencial Sucina

Con esta declaración se da por concluida la incidencia siendo posible a partir de este aviso el consumo en todos sus usos, beber y preparar alimentos incluidos, aún pudiendo producirse cortes intermitentes. Se deja de prestar el servicio alternativo de cubas de agua.

Recordar que los trabajos llevados a cabo por la Mancomunidad de Canales del Taibilla para reparar los daños como consecuencia del temporal han incluido la limpieza intensiva y desinfección de 20 kilómetros de canal que habían resultado afectados.