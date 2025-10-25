El Día de las Bibliotecas llega a Murcia con centros "a medio gas" y falta de personal

El Grupo Socialista denuncia el cierre y la reducción de horarios en las bibliotecas de Murcia por falta de personal. Por ello, la formación pide al equipo de Gobierno en un comunicado "la reposición inmediata de bajas y jubilaciones, la renovación de las horas de especial disponibilidad y un plan de refuerzo estable para garantizar este servicio público esencial".

Las concejalas socialistas Esther Nevado y Ainhoa Sánchez hicieron esta denuncia con motivo del Día de las Bibliotecas, una efeméride que "en Murcia llega marcada por cierres, recortes y falta de personal para atender a los usuarios", señala el PSOE.

"Más que celebrar, debemos enfrentar la realidad de un municipio con bibliotecas cerradas o a medio gas”, señaló Nevado, quien también criticó la falta de inversión, que "en bibliotecas ha ido disminuyendo hasta llegar prácticamente a cero en 2025. Lo público no es una prioridad para el PP”, concluyó la edil.

Centros afectados

Bibliotecas como El Puntal, El Raal y Guadalupe solo abren dos tardes a la semana (lunes y miércoles), mientras que El Carmen, La Alberca y Javalí Nuevo han tenido que cerrar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, los días de mayor afluencia de usuarios.

Otros espacios, como la biblioteca de Santa Eulalia no abre por las tardes, y la de El Palmar se cerró durante las vacaciones del personal sin sustituciones. Por su parte, la biblioteca Río Segura, ubicada en el Cuartel de Artillería, permanece cerrada hasta fin de año por obras "que al parecer no impedían su funcionamiento normal, siendo la falta de personal el verdadero motivo del cierre", cuestiona el PSOE en el comunicado.

La edil Sánchez también recordó que la consolidación de plazas de ordenanza ha reducido aún más el personal disponible. “En La Alberca, por ejemplo, se pasó de dos ordenanzas a uno solo, sin horas de especial disponibilidad, lo que hace imposible mantener el servicio público”.