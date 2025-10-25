El contrato para las cantinas de 24 campos de fútbol en Murcia sale a licitación

El contrato para prestar servicio en las cantinas de los 24 campos de fútbol de Murcia sale a licitación, para que estas instalaciones estén en marcha cuando concluyan las obras de reparación y habilitación que se están acometiendo.

La Junta de Gobierno ha aprobado, a instancias de la Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Noguera, el contrato estructurado en 24 lotes, uno por cada instalación. La formalización de cada uno de los lotes estará condicionada por las obras que están en ejecución, adjudicadas en agosto con un presupuesto total de 194.022 euros.

El plazo para la presentación de ofertas será de quince días naturales a contar desde la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Características

El plazo de ejecución del contrato será de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años. La finalidad principal de este servicio es proporcionar alimentación y bebida durante y después de la actividad deportiva, tanto a los asistentes como a los jugadores y al personal de los clubes. Aunque el acuerdo contempla también la limpieza y desinfección de las instalaciones y el mantenimiento del mobiliario y de los elementos propios de cada cantina.

El contrato se estructura en 24 lotes, correspondientes a las siguientes instalaciones: La Alberca, Alquerías, Beniaján, Cabezo de Torres, Casillas-Monteagudo, Churra, El Esparragal, Espinardo, Los Garres, Guadalupe, Javalí Nuevo, Javalí Viejo-La Ñora, Llano de Brujas, El Ranero, El Palmar, Puebla de Soto, El Puntal, El Raal, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Sucina, Torreagüera y Zeneta.