Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia

El transporte público de Murcia se planta para mejorar sus condiciones laborales y pedir que salgan a licitación los contratos para prestar el servicio. Los conductores de los autobuses interurbanos se concentran este martes frente a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en la plaza de Santoña, y siguen la estela de los trabajadores del servicio urbano, que retoman las concentraciones en la Glorieta todos los jueves que se celebra Pleno ordinario en el Ayuntamiento.

En ambos casos, los conductores lamentan que la concesión funciona a base de prórrogas, por lo que las empresas concesionarias no invierten, lo que deriva en una degradación del servicio. De hecho, la concentración del martes se originó a raíz del incendio de un autobús frente al Campus de los Jerónimos, perteneciente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), a principios de mes, explicó a esta Redacción Tomás Alburquerque, presidente de prevención por la parte social UGT y delegado sindical.

Aunque fuentes de la citada Consejería indicaron a La Opinión que las condiciones laborales son algo a negociar con la empresa, pues se trata de un servicio concertado. En cuanto al contrato, aseguraron que "el proceso de licitación se encuentra en su fase final y avanza cumpliendo con todos los informes, consultas y trámites preceptivos".

De prórroga en prórroga

La concentración, promovida por los sindicatos UGT, CC OO y la Unión Sindical Obrera (USO), en representación de las plantillas de Interbús y Alcalabus (Monbus), se convoca desde las 9.30 hasta las 11.00 horas. Los principales reclamos, 'averías diarias, precariedad laboral, deficiente servicio e insuficientes frecuencias al público', resume el cartel de la convocatoria. Aunque la principal petición es que salga a licitación el contrato del servicio, aprobado desde septiembre de 2024.

La Consejería de Fomento aseguró que su intención era licitar las nuevas concesiones en el mes de noviembre del año pasado, aunque más tarde renunció a dicho plazo. En diciembre de 2024, el servicio cumplió tres años de funcionamiento a base de prórrogas, a la espera de que concluyese la creación del nuevo mapa del transporte interurbano.

Este nuevo mapa reduce las actuales concesiones de las líneas de autobuses de la Región de 31 a 10 y está concebido para facilitar el desplazamiento de 18,7 millones de viajeros, con el objetivo de sacar 27.000 vehículos diarios de las carreteras. Desde la Consejería de Fomento destacan este cambio, que "permitirá una mejor cobertura del territorio y una mayor eficiencia en las rutas", aunque "su contratación es un proceso administrativo complejo y tiene que realizarse con todas las garantías jurídicas".

Concesión

Las mismas fuentes aseguraron a La Opinión que "el proceso de licitación se encuentra en su fase final". Asimismo, indicaron que "las condiciones laborales, los salarios y los horarios son competencia exclusiva de las empresas concesionarias y de los comités de empresa" y que "no tienen nada que ver con los procedimientos de las nuevas licitaciones".

La única cuestión relativa a los trabajadores contemplada en los pliegos es la subrogación del personal, "que ya está asegurada por el Ejecutivo regional, que ha garantizado la continuidad de los empleados en las nuevas concesiones", detallaron.

La Consejería de Fomento destaca asimismo que "en los próximos días se hará efectiva" la concesión de las líneas de Alcantarilla, Beniel y Santomera, que pasarán a gestión municipal "para evitar duplicidades", aunque la Comunidad financiará el servicio con 9,2 millones de euros.

Además, ya se han dado los primeros pasos administrativos para la licitación de las próximas concesiones, que serán la RMU-3 Molina de Segura-Murcia y la RMU-4 Mar Menor-Metropolitana de Cartagena, que, junto a la RMU-1 y la RMU-2 (las dos que se han acordado con Murcia), abarcan el 60 por ciento de la población de toda la Región.