Adjudicada la nueva rotonda del Polígono Industrial Oeste en Murcia por 200.000 euros

La nueva rotonda proyectada en el Polígono Industrial Oeste de Murcia podría ser una realidad en tres meses. La Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato para las obras de construcción de la glorieta en la intersección de las avenidas del Descubrimiento, Principal y la calle Julián Romea.

El proyecto cuenta con un presupuesto de poco más de 207.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Asimismo, la actuación incluye también la creación y renovación de pasos de peatones, la ejecución de una nueva red de drenaje de aguas pluviales y la mejora de señales e iluminación.

Características

La nueva infraestructura, ubicada en el límite entre los términos municipales de Murcia y Alcantarilla, es fruto de un convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos, que financiarán las obras al 50 por ciento. Además, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) aportará hasta casi 100.000 euros.

La glorieta contará con un diámetro exterior de 48,8 metros, una isleta central de 31,6 metros y dos carriles de 4 metros de anchura cada uno y el objetivo es mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en un punto donde confluyen numerosos vehículos pesados. El Polígono Industrial Oeste, compartido por Murcia y Alcantarilla, acoge a cerca de 1.500 empresas y más de 14.000 trabajadores.