Plex y El Xokas patrullan Murcia con la Policía Nacional y se topan con un fan en pleno cacheo

Hace unos días se filtró que Plex y El Xokas habían sido "detenidos" por la Policía Nacional en Murcia. Pero el verdadero motivo del reencuentro entre ambos creadores de contenido, un año después de su viaje a China, ha sido pasar un día con el Cuerpo para conocer y mostrar a sus seguidores la labor que ejercen en un vídeo publicado recientemente en Youtube.

La jornada de los youtubers comenzó visitando las dependencias de la Policía Nacional, sus uniformes y armas. También pusieron a prueba el olfato de los perros policía escondiéndoles sustancias estupefacientes en el interior de vehículos para comprobar su eficacia.

Cuando cayó el sol, Plex y El Xokas acompañaron a los agentes, distribuidos en tres furgones, a patrullar el centro de la capital murciana. Durante la primera intervención, ocurrió uno de los momentos del vídeo más comentados en las redes sociales.

En pleno control rutinario de sustancias estupefacientes, cuando los policías cacheaban a un grupo de jóvenes, uno de ellos era fan y reconoció a Plex. "Hostias, Plex", soltó el joven con las manos en alto mientras los agentes le tomaban los datos. Los creadores de contenido no pueden evitar reírse ante lo ocurrido y le devuelven el saludo, aunque miran a cámara y tachan la situación de "delicada".

Momentos después, otro de los individuos interpelados por la Policía le recrimina a Plex que por "su culpa" le han parado. "Te he visto y digo voy a pararme a saludar y mirar", le dice el hombre, que iba en coche y al detenerse para saludar a los youtubers acaba siendo cacheado.

Durante la noche también acuden a una plantación de marihuana y a un aviso de una pelea. "Me pongo muy tenso en estas situaciones, se me queda el cuerpo raro", indica Plex ante la cámara mientras es testigo de cómo los agentes intervienen en la disputa.

Por su parte, El Xokas hace hincapié en que el vídeo lo están grabando "un martes, en Murcia". "No me quiero imaginar todo lo que pasa un viernes o un sábado", añade.

"Espero que os haya parecido interesante ver la labor que hace la Policía Nacional", se despide Plex al final del vídeo, que puede reproducirse a continuación.