El patinete eléctrico desata las quejas en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia

Más de cuarenta entidades de la sociedad civil murciana han conocido el nuevo Plan de Movilidad, una hoja de ruta para el rediseño de la movilidad en el municipio en los próximos ocho años.

Mientras el primer tranvibús del municipio esperaba a las puertas del Cuartel de Artillería, el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentaba este nuevo Plan ante el Consejo Social de la Ciudad.

Medio centenar de asistentes, entre asociaciones vecinales, ecologistas, partidos de la oposición, grupos festeros y colegios profesionales, entre otros colectivos, conocieron de primera mano la propuesta del Ayuntamiento, que tendrá que pasar por el Pleno antes de su aprobación.

Reacciones

"La ciudad de Murcia tiene uno de los índices de obesidad más alto del país", lamentó el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas, quien citó el último informe de Unobravo, que señala que solo el 20 por ciento de los murcianos se desplaza andando o en bicicleta al trabajo.

En este sentido, abogó por el "impulso de métodos activos" frente al auge de los patinetes eléctricos y planteó incentivos para los trabajadores que acudan al trabajo a pie o en bicicleta. También propuso iluminar adecuadamente los senderos para favorecer la actividad deportiva al aire libre. Además, recordó el fallecimiento de un ciclista en Cobatillas a causa de un bache, por lo que pidió aumentar la seguridad y el mantenimiento en carreteras.

"No sabemos si este es un nuevo plan o continuidad del anterior", se cuestionó, por su parte, el presidente de Consumur, quien recordó algunas de las cuestiones pendientes de ejecutar contempladas en el anterior plan: los mismos atascos, los autobuses "que no terminan de llegar" y "paneles inteligentes que aún están sin funcionar" son algunos de los ejemplos que citó. "Tampoco tengo muy claros los plazos de ejecución", indicó también el presidente de Consumur.

Entidades sociales

"Echamos de menos un informe sobre el impacto económico que puede tener el Plan en el pequeño comercio", expresó el secretario de la Cámara de Comercio, quien indicó que esta transformación en la movilidad "debería complementarse con un plan de dinamización del comercio de proximidad en el casco urbano, algo en lo que ya está trabajando la Concejalía de Comercio y Consumo". A esto, agregó que se recogerán las alegaciones que se les presenten y aseguró: "Recibimos muchas quejas por el patinete, que está generando muchos problemas en Murcia".

El secretario general de la Universidad Católica solo presentó un ruego ante el Consejo: crear más carriles bici, pues solo hay uno que se acerque al complejo universitario. Aunque también se quejó de los patinetes eléctricos, al igual que el vicepresidente de la Federación de Moros y Cristianos: "El patinete hace lo que quiere, tiene licencia para todo", declaró.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles, Hostetur, pidió que se piense en el turista, que supone "una buena parte del negocio hotelero", así como una mayor coordinación con las compañías ferroviarias para mejorar las conexiones a la ciudad.

"El concepto básico y transversal es la sostenibilidad", indicó el presidente de la asociación naturalista ANSE, quien pidió añadir también el concepto de regenerar la ciudad, es decir, "la capacidad para mejorar su situación", explicó.

En materia de accesibilidad, la presidenta de Astrapace destacó que el Plan presta especial atención a las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, y la de Famdif recordó la importancia de que los itinerarios peatonales sean accesibles y continuos y de la instalación de bandas guía para facilitar la movilidad a las personas con visibilidad reducida.

Colegios profesionales

"He echado un poco en falta el análisis de los focos industriales", declaró en el Consejo el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia (COIIRM). Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos aseguró que se realizará una comisión y se enviará el informe resultante al Consistorio, y pidió que las actuaciones se prioricen según el impacto real y "que la ingeniería vuelva al centro de la gestión pública", porque "estamos viendo la importancia de los datos".

"Un anhelo desde los años 80 es el de recuperar la estación de Santiago y Zaraiche, y qué oportunidad más buena que está para volver a hacer de esta una estación intermodal", expresó el representante del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, quien propuso retomar esta idea.

"Del dicho al hecho siempre hay un trecho. Todos estos proyectos están muy bien, pero hay que llevarlos a cabo", declaró el presidente del Consejo Económico y Social, José Antonio Cobacho Gómez. En el mismo sentido se expresó el presidente de la asociación vecinal de Joven Futura, Chencho Mateos, quien incidió en la necesidad de "concretar el espacio temporal", pues no se conocen, por el momento, los plazos de ejecución que se manejan para hacer realidad los ambiciosos proyectos que incorpora el Plan de Movilidad.

Oposición política

El nuevo Plan "no transforma la movilidad en Murcia, sino que se resigna a pequeñas mejoras en el modelo existente", expresó el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá. Para el socialista, "supone un paso atrás al anterior, de 2013, que apostaba por el tranvía como eje vertebrador, con cuatro líneas que conectaban el centro de Murcia con las pedanías".

En este sentido, Ginés Ruiz denunció que la ampliación del tranvía se limite al barrio de El Carmen, en lugar de crear una red metropolitana que conecte Murcia con Molina de Segura, Alcantarilla, El Palmar o Santomera. El portavoz del PSOE también mostró su desconfianza ante un plan “sin plazos de ejecución y sin compromisos reales, que es más cosmética que real”.

Por otro lado, el portavoz de Vox, José Mariano Orenes, declaró a La Opinión que "nunca hay financiación para las obras de peatonalización, túneles y rotondas". A esto, añadió que "lo que han ejecutado hasta la fecha ha sido nefasto para la vida diaria de los vecinos: carriles bus y bici sin planificación que solo han aportado el colapso de la ciudad".

Para Orenes, "todo el Plan carece de un estudio de impacto económico en el comercio local y no nos ha sorprendido que, tras haberlo exigido Vox varias veces en Pleno del Ayuntamiento, hoy en el Consejo Social también se ha reclamado desde instancias nada sospechosas como es la Cámara de Comercio, que advierte que no dejan de cerrar comercios en el centro de Murcia".

Respecto al modelo de transporte, "se vuelve a hacer de espaldas a las pedanías, sin contar con el campo de Murcia, que para el Gobierno, no existe”, concluyó Orenes.