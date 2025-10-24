Nuevas líneas de autobús y ampliación del horario: ¿Qué cambios plantea el nuevo Plan de Movilidad en Murcia?

El Consejo Social de la Ciudad conoció ayer el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una hoja de ruta que definirá el tráfico y el transporte en Murcia durante los próximos ocho años. A la reunión asistieron más de cuarenta entidades sociales, vecinales, profesionales y empresariales, que conocieron de primera mano las líneas generales del documento y expresaron sus peticiones y quejas.

Una de las propuestas más interesantes fue la del presidente de la Unión de Federaciones Deportivas, quien pidió incentivos para los trabajadores que acudan al trabajo andando o en bicicleta, así como más iluminación en los senderos para fomentar el ejercicio al aire libre. El Colegio de Ingenieros Industriales echó en falta un análisis del impacto en los focos industriales, mientras que desde la Cámara de Comercio se reclamó un estudio sobre las consecuencias económicas para el pequeño comercio y un plan complementario de dinamización del comercio de proximidad.

Nuevos servicios y líneas

El plan introduce un nuevo modelo de transporte público, con nuevas líneas, servicio nocturno y la llegada del tranvibús, que amplía el recorrido previsto y conectará El Palmar con la Plaza Circular en 26 minutos. Los siete vehículos que cubrirán la línea se incorporarán en cuanto finalicen los trámites de aduana.

Destaca también el regreso del buhobús, con nueve líneas nocturnas y horarios coordinados para facilitar los transbordos. Además, se estudia la incorporación de un servicio de autobús a demanda.

Con todo, la red municipal cubrirá casi mil kilómetros cuadrados, aseguró el edil, con mejoras como la prolongación de la línea C5 en Zarandona, la creación de dos líneas hacia el Campus de Espinardo para que la frecuencia sea de diez minutos y ocho nuevas rutas transversales que conectarán pedanías sin pasar por el centro.

También se amplía la cobertura del transporte a zonas a las que antes no llegaba el servicio, en la urbanización Montevida, Barqueros, Molino de la Vereda, Torre Guil y las avenidas Marina Española, Príncipe de Asturias-Ciudad de Aranjuez, Loaysa-Reino de Valencia y Pintor Pedro Cano, en El Palmar.

Otro punto clave es la creación de una red de vías prioritarias, como la avenida Miguel Induráin, con prioridad semafórica y sistemas tecnológicos para agilizar el tráfico.

Asimismo, se proyectan cuatro grandes 'aparcamientos de borde' situados en los accesos a la ciudad para facilitar la entrada sin saturar el casco urbano. Según Muñoz, “no se trata de criminalizar al coche, sino de abrir la ciudad de forma ordenada”.

El plan también incluye la finalización de las Costeras Norte y Sur, la ejecución del Arco Norte y la mejora de los accesos a la A-30, junto con nuevos enlaces desde Ronda Sur hacia la estación a través de las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín.

Ampliación del horario a pedanías

El edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, detalló que el plan contempla la ampliación de los horarios de los autobuses hacia las pedanías -que actualmente dejan de circular a las diez de la noche-.

Así, a las 22:20 horas partirán los últimos viajes hacia Monteagudo y la Albatalía; a las 22:45, horas hacia Era Alta y San Ginés; y a las 22:50 horas, hacia Beniaján. Las últimas salidas hacia Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Sangonera La Verde y Alquerías serán a las 23:00 horas.

A las 23:10 horas, se embarcarán los últimos pasajeros rumbo a Patiño. Ya a las 23:30 horas, partirán los últimos autobuses hacia La Alberca, Cabezo de Torres y El Puntal. Y, a falta de diez minutos para la media noche, harán lo propio los vehículos que vayan dirección a Sangonera La Seca.