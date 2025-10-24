Murcia pide 325.000 euros a la Mancomunidad e indemnizar a vecinos y empresas afectados por la dana

El agua potable se restablecerá en las pedanías de Murcia afectadas por la dana este domingo, informó el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, reunión en la que hizo un balance de la situación. Aunque el Ayuntamiento pedirá a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla más de 300.000 euros por los costes que ha supuesto el temporal.

El 10 de octubre entró agua no potable en el canal de Cartagena de la Mancomunidad de Canales del Taibilla que, en un inicio, afectó a las localidades de Avileses, Roldán y Lobosillo. Pero el Ayuntamiento y Aguas de Murcia plantearon un suministro alternativo a través de un depósito ubicado en La Pinada, en el Puerto de la Cadena.

Las viviendas afectadas son finalmente unas 12.000 en Gea y Truyols y Sucina -salvo el núcleo de Casas Blancas, cuyo suministro pertenece al sistema de abastecimiento de San Javier-. A estas pedanías se suman los vecinos de Baños y Mendigo y Lobosillo, que han sufrido cortes de agua intermitentes.

En estas pedanías, lunes y martes no hubo suministro de agua; los cuatro días posteriores, esta solo estaba permitida para limpiar. Ahora, el agua es apta para todo, excepto para beber y cocinar. Aunque se prevé que el domingo se restablecerá el suministro de agua potable y que las familias afectadas puedan regresar a la normalidad.

Para paliar esta situación, Aguas de Murcia habilitó el abastecimiento a través de cubas para el agua de 9:00h a 20:00h en la plaza Avileses, el paseo del Cementerio en Sucina y junto al centro municipal de Gea y Truyols.

"Llevamos quince días con esta situación" y "creemos que esto hay que resolverlo cuanto antes, y asegurar que no se vuelva a repetir", declaró, por su parte, la alcaldesa pedánea de Gea y Truyols, María José Rodríguez.

Reparación e inversión

El edil pidió más inversión para la renovación de infraestructuras a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. También dijo que exigirá que la Mancomunidad asuma los costes, que en el caso de Murcia son unos 325.000 euros. Esta cantidad se deriva Asimismo, pide que se compense a las familias y negocios afectados.

Por último, Navarro informó de la instalación de un servicio de información en las poblaciones afectadas para que puedan tramitar sus reclamaciones. Tanto el edil como la alcaldesa pedánea denunciaron la ausencia de información inicial y falta de alternativas por parte de la Mancomunidad.

Destaca también el Consistorio en un comunicado que se ha movilizado un plan de comunicación en coordinación con los alcaldes pedáneos de las juntas vecinales afectadas, a través de medios de comunicación, redes sociales, mensajes directos a la población, según afectación, mediante 'servialertas' de Aguas de Murcia (email y SMS). A esto, se suman las actualizaciones en la web de Aguas de Murcia.