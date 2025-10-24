Las Hermanitas de los Pobres de Murcia piden ayuda para comprar una furgoneta

Las Hermanitas de los Pobres de Murcia solicitan la colaboración ciudadana para poder comprar una nueva furgoneta. El motor del coche con el que diariamente hacen la colecta para la residencia de ancianos a la que dan nombre en la pedanía de Puente Tocinos ha comenzado a fallar en los últimos meses hasta terminar averiándose.

En un comunicado, las monjas indican que este vehículo es esencial para el funcionamiento del asilo en el que atienden a setenta personas, ya que les permite desplazarse cada día para llevar a los ancianos a las consultas médicas y cubrir otras necesidades. "Es muy útil y esencial que tengamos un vehículo adaptado según las normas vigentes, y por eso conviene cambiarlo en este momento", asegura una de las ocho hermanas de esta residencia, sor María Jesús Cecilia.

Con él también recogen alimentos, donativos y medicinas, ya que viven únicamente de la caridad y no reciben financiación pública ni rentas fijas. Es por este motivo por el que a diario salen en busca de la colaboración de empresas y particulares para el sostenimiento de su misión: acoger a ancianos sin recursos, personas a las que acompañan en los últimos años de su vida.

"La caridad no solamente es dar un vaso de agua y un trozo de pan, está en hacer las cosas con amo". Para ellas es importante que esta etapa final sea feliz, en un hogar donde se sientan queridos y cuidados, y "donde se preparen para ir con paz y tranquilidad a la otra vida".

Ante la necesidad de cambiar su medio de transporte principal hacen un llamamiento a la solidaridad y dan las gracias de antemano a todos aquellos que quieran colaborar económicamente en la compra del coche nuevo cuyo valor asciende a 37.000 euros.