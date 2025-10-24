Un estudiante de Erasmus pregunta por los barrios más peligrosos de Murcia: "Me ofrecen una habitación el Barrio de la Fama"

Murcia se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los estudiantes Erasmus de toda Europa. Basta con abrir TikTok para comprobarlo: decenas de vídeos muestran a jóvenes descubriendo la ciudad, bailando en las terrazas del centro o comentando lo barato que resulta comer fuera comparado con otras capitales españolas. Entre las razones que explican este auge están su ambiente universitario, la buena conexión de transporte, la oferta cultural y la cercanía del mar.

Pero ese mismo atractivo tiene un efecto secundario que se nota cada vez más: la presión sobre el mercado de la vivienda. A la escasez de pisos en alquiler y a los precios inflados por la especulación se suma la demanda creciente de estudiantes internacionales. Muchos, recién llegados o a punto de llegar, buscan orientación en internet para saber en qué zonas vivir.

Consultas sobre viviendas para Erasmus en Reddit

Uno de esos casos apareció hace un año en el foro de Reddit donde un joven argentino que se presentaba como estudiante de Derecho compartió sus dudas: “Voy a hacer un intercambio a Murcia y estoy viendo dónde alojarme, podrían recomendarme barrios o zonas para hacerlo y en cuáles NO debería. Me están ofreciendo una habitación en C. Melilla, 2 en barrio La Fama, investigando vi un video que dice que es una zona de narcos y drogadictos, lo que me generó duda”, escribió.

Las respuestas no tardaron en llegar y dibujaron un retrato bastante realista de la ciudad. Uno de los usuarios explicaba que “en el centro de Murcia hay pocas calles malas como la calle Santa Rita y algunos puntos en La Paz. Pero al mismo tiempo no son calles peligrosas, nunca pasa nada, hay algún punto de trapicheo, pero no hay armas”. Otro recordaba que incluso dentro de los barrios con peor fama “hay calles que están bien, en las que viven familias normales”, asegurando que “si la dirección exacta es Calle Melilla 2, ese bloque está bien”.

Varios mensajes coincidían en un mismo tono: Murcia no es una ciudad peligrosa, y lo que en otros países podría ser considerado “zona conflictiva”, aquí apenas se traduce en alguna incomodidad puntual. Un vecino resumía la sensación general al afirmar que “La Fama tiene zonas peores y zonas mejores, la calle que dices es de la zona buena. Es una zona donde hay trapicheos pero no es delincuencia peligrosa, ellos van a lo suyo”.

Otros aprovechaban para ofrecer consejos más amplios: “No te alojes en Espinardo, La Paz, La Fama, Barriomar o La Alberca”, decía uno de los comentarios más directos, mientras otro añadía que “la zona norte o el Infante están muy bien, aunque son algo más caras”. También se mencionaba que vivir cerca del campus de La Merced (donde se encuentra la Facultad de Derecho) resulta práctico pero puede implicar ruido nocturno: “Es zona de estudiantes, pero ten en cuenta el ruido por la noche. Yo que trabajo temprano me sería imposible vivir allí”.

El propio joven argentino acabó agradeciendo la ayuda y concluyó que buscaría otra zona. Aun así, entre los participantes quedó clara una idea: “El barrio más peligroso de Murcia sería el más seguro de Argentina, amigo, vení sin miedo que acá no pasa naranja”.