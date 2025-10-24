Abre el plazo para pedir la instalación de barras en Nochebuena y Nochevieja en Murcia

Los hosteleros ya pueden solicitar la instalación de barras en las calles de Murcia los días de Nochebuena y Nochevieja. El plazo de presentación queda abierto desde este viernes, cuando la Junta de Gobierno aprobó las bases reguladoras, informó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, este viernes.

Las bases reguladoras estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de Murcia y en la sede electrónica, donde los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 18 de noviembre, un plazo que se amplía hasta el 30 de noviembre para aquellos locales que estén en trámites de recibir la licencia.

El principal requisito es garantizar la accesibilidad, lo que implica dejar, al menos, 3,5 metros libres de ancho y 4,5 metros de alto para que puedan pasar los vehículos de los servicios de emergencias, detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio.

Las barras podrán estar montadas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche -incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje- y no se podrá poner música. Solo se podrán servir bebidas y alimentos listos para el consumo, preparados en establecimientos permanentes con las correspondientes autorizaciones sanitarias.

La principal novedad es que este año no será necesaria una consumición mínima para acceder a los baños en aquellos locales que no instalen aseos portátiles en el exterior. El resto de condiciones son las mismas que se aplicaron en 2024, cuando se autorizaron 35 expedientes para que los establecimientos navideños llevasen los festejos a las calles de Murcia.