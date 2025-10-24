Abre una barra 'de toda la vida' con alma gourmet en el corazón de Murcia: "Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición"

Al parecer, la oferta gastronómica de la capital del Levante no tiene previsto dejar de deleitar a sus ciudadanos. Murcia, que lleva años viviendo un desarrollo culinario tan vibrante como consistente, suma ahora un nuevo proyecto que promete convertirse en lugar de peregrinaje para quienes buscan el lado más auténtico de la hostelería. Detrás están dos padrinos de excepción, reconocidos por la Guía Michelin en sus respectivos restaurantes: Pepe Morales, de Demo, y Juan Guillamón, de Almo.

El pasado mes ambos cocineros cortaban la cinta de Pepe Juan Bar/ra: un concepto que gira en torno a la idea de ser “El bar de siempre, pero mejor”. Una barra clásica que reivindica elementos como la caña y palillo y la sencillez de la buena ejecución que guiña al pasado sin renunciar al presente. En sus propias palabras: “Aquí se cantan las tapas, se sirven guisos y se respeta la tradición”.

Un bar con alma murciana en pleno centro

Situado en una de las principales arterias que alimentan al corazón del casco viejo de Murcia, la calle Trapería, Pepe Juan Bar/ra ha sido descrito por sus creadores como “una barra con solera, ojos de barrio y manos que saben hacer”. No es un gastrobar ni pretende serlo. Es un regreso a los orígenes, al bar de toda la vida, pero con la sensibilidad de quienes han pasado por las cocinas más exigentes del país.

“Un sitio de los que a mí me gustan. De los de palillos en mesa y caña en vaso, y ponte una, por favor!” escribían desde la cuenta de divulgación gastronómica @telica.marinera tras la visita. En su publicación destacaba también el ambiente del local el día de la inauguración: “Abrió sus puertas el pasado viernes y no cabía un alfiler. Resultado de las ganas que tenían los murcianos de empezar a celebrar apoyados en sus mesas.”

Los murcianos lo confirman: “Un sitio nuevo que pronto va a ser un referente”

Las reseñas que han dejado los primeros clientes son toda una declaración de entusiasmo: “Increíble experiencia gastronómica. Desde que entras, el ambiente transmite calidad y buen gusto”. Otros destacan el equilibrio entre innovación y respeto por la esencia del tapeo:

“Algunas de las tapas tradicionales de Murcia con un nuevo y acertado enfoque para mi gusto. Producto de calidad. Buen trato. Buenas recomendaciones del camarero”, escribía otro de los primeros afortunados en testear la carta de este nuevo proyecto, de la que quien cita como imprescindibles la gilda especial, el tigre, la ensaladilla de sepia, el buñuelo y la cecina.

La ensaladilla, el brioche de anchoa, los pimientos rellenos de rabo o el ya famoso tigre de bogavante se repiten entre los platos más recomendados por los visitantes: “Todo riquísimo. Hicimos un poco de cola, pero mereció la pena”.

“Espectacular esta nueva barra de tapas de Juan Guillamón. Tienen un producto de 10 y tapas de toda la vida, con algunos cambios, como un tigre de bogavante que es una delicia y el mollete de calamares. El adobo es espectacular”, apunta otro comensal respaldado por la insignia de Local Guide con más de 200 reseñas.

Quiénes están detrás: Juan Guillamón y Pepe Morales

Pocas colaboraciones podrían tener más peso en la escena murciana actual. Juan Guillamón, chef de Almo (antes AlmaMater), que con una estrella Michelin y dos soles Repsol. Su restaurante se ubica en la calle Madre de Dios y también es un espacio de connvivencia entre vanguardia y las raíces. Su cocina “de mercado y en constante evolución” combina técnica y memoria. Guillamón ha trabajado durante seis temporadas en el equipo de cocina de la escudería Ferrari y fue chef personal del embajador británico en España.

Por su parte Pepe Morales, comandante de Demo: un restaurante elegante y acogedor “basado tanto en la tradición como en la evolución” ubicado en n la Plaza de la Cruz que ofrece platos como la ensaladilla de merluza, el torrezno con parmentier de boniato o la alcachofa Demo. Sumiller y apasionado del vino, Morales ha creado además una carta con referencias de pequeños productores y maridajes pensados al detalle.

Horario, carta y reservas

• Platos destacados

Caballito

Mollete de calamares

Bikini

Edredón

Tigre de bogavante

Ensaladilla de sepia

Pimientos rellenos de rabo

• Horarios

De martes a sábado: mediodía y noche

mediodía y noche Domingos: solo mediodía

solo mediodía Lunes: cerrado

• Reservas

No se admiten reservas.