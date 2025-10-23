Los vecinos de Vistabella salen a la calle para pedir mejoras

Unos 300 vecinos de Vistabella han marchado desde el epicentro de su barrio, la Plaza de los Patos, hasta Glorieta de España, sede del Ayuntamiento de Murcia, con varios reclamos que se resumen en tres adjetivos: 'Por un barrio más verde, limpio y seguro', reza la convocatoria difundida a través de redes sociales.

En cuanto a los problemas de seguridad, uno de los vecinos concretó a La Opinión que son frecuentes los asaltos a mayores, tirones, robos en casas, daños en vehículos y altercados por la presencia de aparcacoches. Relativo al mantenimiento, "hay un aumento de roedores e insectos debido a la falta de limpieza", señaló el residente.

Los vecinos quedaron a las seis de la tarde en la Plaza de los Patos, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, desde donde marcharon hacia la Glorieta de España, donde se leyó un manifiesto con las principales reivindicaciones: un incremento policial, un refuerzo de la limpieza en calles y plazas y recuperar zonas verdes y crear espacios infantiles son los más destacados. A estas medidas, se unen el fomento de la convivencia y el bienestar animal y una renovación del barrio respetuosa con el patrimonio histórico.

Principales reivindicaciones Incrementar la presencia policial para mejorar la seguridad

Reforzar la limpieza y el mantenimiento de calles, plazas y mobiliario urbano

Recuperar y embellecer las zonas verdes y los espacios infantiles

Fomentar la convivencia y el bienestar animal

Apostar por una renovación urbana respetuosa con el patrimonio histórico del barrio

En respuesta a estos reclamos, fuentes del Ayuntamiento ya indicaron a esta Redacción que "se está reforzando tanto limpieza como seguridad en el barrio. En el caso de la limpieza, hay dispositivos y efectivos antes, durante y después eventos importantes recinto de la Fica".

Apoyos

Por su parte, Podemos mostró su apoyo a los vecinos que reclaman “algo tan básico como seguridad, limpieza y un mayor cuidado de las zonas verdes de su barrio”. Así lo explicaba el secretario de comunicación morado en la Región, Víctor Egío, quien apostillaba que “los problemas de seguridad no son problemas de convivencia ni están causados por la inmigración, como quieren hacer ver algunos partidos xenófobos en el ayuntamiento de Murcia”.

Según él, los problemas de Vistabella “tienen que ver con la cercanía con algunos puntos de droga que todos conocemos en ciertas partes de Murcia, el sinhogarismo y la exclusión social”. En este sentido, señalaba que “si el problema no se aborda de raíz, solo se va a trasladar de una zona a otra en Santa Eulalia o ahora Vistabella”.

“Los problemas del barrio no se resuelven solo con más policía. Frente a los recortes de Ballesta, necesitamos más recursos para ayudar a las personas vulnerables y que tengan una atención digna. La presencia policial solo traslada el problema de una zona a otra”, concluía Egío.