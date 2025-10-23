El primer tranvibús ya está en Murcia y amplía el trayecto previsto

El primer tranvibús del nuevo modelo de transporte ha llegado a la ciudad. El vehículo, de 18 metros de largo y con capacidad para 155 pasajeros, esperaba a las puertas del Cuartel de Artillería mientras que el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ante el Consejo Social de la Ciudad en el Cuartel de Artillería.

Más de cuarenta entidades de la sociedad civil, entre asociaciones vecinales, ecologistas, partidos de la oposición, grupos festeros y colegios profesionales, entre otros colectivos, han conocido el Plan que pretende trazar el futuro de la movilidad en el municipio en los próximos ocho años.

Uno de los cambios que plantea esta hoja de ruta es la incorporación de 7 tranvibuses que realizarán el trayecto de la actual línea 26C, que une El Palmar y La Arrixaca con el centro de la ciudad. Los nuevos vehículos, con una autonomía de 400 kilómetros, unirán en 18 minutos El Palmar y Alameda de Colón.

Trayecto más amplio

Además, "el tranvibús aumenta su trayectoria hasta la Plaza Circular", anunció el alcalde, en la que será "una línea permanente y circular" en la que pasará una unidad cada 10 minutos aproximadamente.

Aunque Ballesta no se ha aventurado a adelantar una fecha para la puesta en marcha de esta línea, pues solo ha llegado un vehículo a la ciudad. Los seis restantes, explicó, están "embarcados camino a Barcelona". Los tranvibuses, fabricados en China por la empresa YuTong, podrían llegar al país a lo largo del mes, pero se desconoce el tiempo que se tardará en resolver los trámites de aduanas.

Sin embargo, "es llegar y ponerlos en funcionamiento", detalló el alcalde, por lo que, una vez que los siete vehículos estén en el municipio, se pondría en marcha este nuevo trayecto.

Características

Los tranvibuses son cien por cien eléctricos y cuentan cuatro puertas de acceso. Con 18 metros de largo, 2,5 de ancho y 3,29 de alto, la capacidad total es de 155 pasajeros, con 41 asientos, cada uno de ellos con un cargador USB para el móvil.