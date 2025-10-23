Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos

Uno de los buques insignia de las Fiestas de Primavera de Murcia, el Entierro de la Sardina, cumplirá en 2026 nada menos que 175 años. La Agrupación Sardinera quiere celebrarlo y, por ello, han preparado algo muy especial para el próximo año.

Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina, aunque no consistirán en lo mismo. El tradicional desfile se mantendrá como siempre y tendrá lugar durante las Fiestas de Primavera, el sábado 11 de abril. Ese día las carrozas repartirán juguetes por las calles de la capital murciana y se quemará la sardina junto al Puente Viejo como indica la tradición anual.

Sin embargo, como novedad, un mes antes la Agrupación Sardinera celebrará otro entierro donde volverá a sus orígenes, a donde todo empezó: al barrio de San Antolín, al siglo XIX.

Un momento de la presentación del cartel que conmemora el 175 aniversario del Entierro de la Sardina. / Israel Sánchez

Recreación histórica del Entierro de la Sardina

El primer entierro consistirá realmente en una recreación histórica del Entierro de la Sardina. Murcia volverá a 1911. Vestuarios, escenografía y carrozas, destilarán un reflejo fiel de lo que sucedió de 1910 a 1920.

Será el miércoles 4 de marzo en el barrio de San Antolín cuando se celebre el acto, que será un desfile como los que se hacían en el siglo XIX.

Según detallaron desde la Agrupación Sardinera, la recreación estará ambientada entre los años 1910 y 1920, una etapa en la que la fiesta evolucionó entre la austeridad y el entusiasmo popular.

En 1911, el desfile contó con cuatro carrozas; en 1914, con seis; y entre 1915 y 1918, no se celebró a causa de la guerra que asolaba Europa. Sin embargo, en 1919, por petición popular, la Sardina volvió a desfilar con ocho carrozas, símbolo del renacimiento festivo de Murcia.

Además, con motivo del 175 aniversario, la Agrupación montará en el Real Casino un Belén, de la mano del artista cartagenero Juan José Quirós.

También habrá una maratón nocturna. Del mismo modo, se lanzará una edición de blusones de hachoneros conmemorativos.