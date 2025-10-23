Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia

Varias calles Murcia dirán adiós al tráfico cuando se materialice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), presentado ayer por el alcalde, José Ballesta, junto al edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz. El motivo: tres paseos peatonales, similares al de Alfonso X, se proyectan en la ciudad con el objetivo de expandir el centro urbano y devolver la centralidad a los barrios del sur.

En líneas generales, el primer eje plantea cerrar al tráfico el recorrido desde el Jardín de la Seda hasta el campus de La Merced. El segundo consiste en una bifurcación del primero, que se centra en el entorno del yacimiento de San Esteban. Por otro lado, el tercer y último eje potencia el comercio local, al conectar el mercado de Verónicas con Santa Eulalia.

Devolver estos espacios a los peatones implicaría dejar de ver coches circulando por calles como Jaime I, Gutiérrez Mellado, Acisclo Díaz y Tomás Maestre, entre otras vías.

Ejes peatonales

El primer eje es el más amplio y unirá el Jardín de la Seda y el campus de La Merced, pasando por el Teatro Romea, museos tan importantes como el de la Ciudad o Santa Clara, iglesias barrocas como la de San Miguel, San Esteban y las Agustinas, la Ermita del Salitre, el Teatro Circo y zonas verdes.

En concreto, el itinerario del primer paseo peatonal recorre la plaza de la Universidad, el paseo Menéndez Pelayo, Enrique Villar, Santa Clara, Maestro Alonso, Acisclo Díaz y la calle de la Olma.

En cuanto al eje de la Arrixaca, consiste en una bifurcación del primero, aunque el trazado de ambos confluye tanto en la Universidad como en la Ermita del Salitre. Este segundo eje potenciará la recuperación del entorno del yacimiento de San Esteban.

El recorrido del segundo paseo transcurre por arterias como Gutiérrez Mellado y Jerónimo de Roda y conecta con el Museo Arqueológico. Este eje discurre por la plaza de la Universidad, San Martín de Porres, Gutiérrez Mellado, Jaime I El Conquistador, Jerónimo de Roda y Antonio González Conejero.

El tercer y último eje se centra en el antiguo zoco y conecta el mercado de Verónicas con Santa Eulalia, y se recupera así una de las vías que históricamente se han dedicado al comercio. Este itinerario conecta, además, la Plaza Belluga y la Catedral con espacios como el Palacio Almudí, el Hotel Victoria y las iglesias de San Pedro y San Antolín.

Este tercer paseo partirá desde la céntrica plaza Belluga y seguirá por la calle San Patricio, Tomás Maestre, Jara Carrillo, calle San Pedro, plaza de San Julián, calle del Pilar, calle Plano de San Francisco, calle Arco de Verónicas y concluirá en el Pasaje Zabálburu.

Mapa en el que se indican los tres ejes peatonales. / A.M.

Un túnel en la Plaza Circular

Otra de las grandes novedades del Plan es la construcción de un túnel en Plaza Circular -un proyecto que se anunció por primera vez 2019, junto a un aparcamiento subterráneo con 1.660 plazas-. El túnel contempla cuatro carriles, dos por sentido, entre Primo de Rivera y Ronda de Levante, así como acceso al parking.

A esto, se añade la construcción de otros tres estacionamientos, proyectados en el Malecón, Infante y la zona sur de la ciudad, y nuevas rotondas, que ya se incluyen en el Presupuesto municipal de 2026, entre otras de las 64 acciones que componen el Plan, que el alcalde presentará hoy mismo ante el Consejo Social de la Ciudad en el Cuartel de Artillería, en un acto que significa el pistoletazo de salida de la tramitación del proyecto.

Los cuatro nuevos aparcamientos contemplados, señalados en un mapa de la ciudad. / L.O.

Plan

El PMUS es una hoja de ruta planifica cómo será la movilidad del municipio durante los próximos años y las conexiones entre los distintos barrios y pedanías. Esta iniciativa se suma a otras, como el proyecto Murcia Río y la nueva estación intermodal del Carmen, que pretenden devolver la centralidad a los barrios del sur.

El horizonte temporal del Plan es de ocho años, hasta 2032, y las líneas fundamentales son tres. La primera de ellas es concebir el urbanismo como un motor de movilidad, pensar "cómo organizamos nuestros espacios y si se prioriza, por ejemplo, al peatón o al comercio", detalló Ballesta.

En cuanto a las otras líneas, son una red viaria equilibrada y una red pública de movilidad, "que funcione como un todo" y "con un sistema tarifario coordinado", desgranó el alcalde.