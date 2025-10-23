El buhobús regresa a Murcia con nueve líneas y se amplía el horario nocturno hacia las pedanías

El nuevo modelo de transporte es uno de los puntos fuertes del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y promete la incorporación de nuevas líneas, el regreso del buhobús y la renovación de la flota de vehículos, entre otras medidas. "La redacción del documento está concluida, a falta del informe preceptivo" que debe remitir la Comunidad, explicó el alcalde, José Ballesta, esta mañana durante el Consejo Social de la Ciudad. "Está todo el trabajo hecho para publicarlo en la plataforma de contratación", reiteró el alcalde.

Otro punto a destacar es la ampliación de los horarios de salida de los autobuses que parten rumbo a las distintas pedanías, que hasta ahora no van más allá de las diez de la noche, entre otras de las novedades que desgranó el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Servicio nocturno y a demanda

Uno de los aspectos a resaltar es el regreso de los autobuses nocturnos, bautizados como buhobús, que se distribuirán en nueve líneas. También se estudia la incorporación del servicio de autobús a demanda, indicó Muñoz. En total, la red de transporte abarca "casi mil kilómetros cuadrados de extensión para dar cobertura a todo el territorio del municipio", concretó el edil.

En este sentido, cabe también resaltar otras mejoras, como la prolongación de la línea C5 en Zarandona, la implantación de dos líneas al Campus de Espinardo para que la frecuencia de paso sea de diez minutos, la creación de dos nuevas líneas urbanas para dar servicio a la pedanía de Puente Tocinos y la incorporación de otras ocho líneas transversales en todo el territorio municipal.

Con todo, el diseño del modelo de transporte se estructura en dos ejes: Gran Vía y la Fama, con el apoyo de intercambiadores en Plaza Circular y la estación del Carmen.

Ampliación del servicio nocturno

Anunció también el edil un refuerzo en el servicio de autobús durante los fines de semana y los veranos y la ampliación del horario después de las 10 de la noche.

Así, a las 22:20 horas partirán los últimos viajes hacia Monteagudo y la Albatalía, a las 22:45 horas hacia Era Alta y San Ginés, y a las 22:50 hacia Beniaján. Las últimas salidas hacia Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Sangonera La Verde y Alquerías serán a las 23:00 horas. Pasados diez minutos, se embarcarán los últimos pasajeros rumbo a Patiño, Ya a las 23:30 horas, partirán los últimos autobuses hacia La Alberca, Cabezo de Torres y El Puntal. Y, a falta de diez minutos para la media noche, harán lo propio los vehículos que vayan dirección a Sangonera La Seca.

Nuevas zonas con servicio de autobús

Asimismo, el servicio de autobús llegará a zonas a las que ahora no da cobertura. Las nuevas zonas se plantean en la urbanización Montevida, Barqueros, Molino de la Vereda, Torre Guil y las avenidas Marina Española, Príncipe de Asturias-Ciudad de Aranjuez, Loaysa-Reino de Valencia y Pintor Pedro Cano, en El Palmar.

Tranvibús

Otra de las principales novedades es la llegada del tranvibús, que amplía el trayecto pensado en un inicio y ahora unirá en 36 minutos la Plaza Circular y el campus de las Ciencias de la Salud.

Este nuevo medio de transporte se pondrá en marcha cuando estén en la ciudad los siete vehículos que realizarán el trayecto de la actual línea 26C, que conecta El Palmar y La Arrixaca con el centro de la ciudad, aseguró el alcalde.

El primer tranvibús ya está en territorio murciano, pero los otros seis se encuentran en una embarcación rumbo a Barcelona, donde deberán pasar los trámites de aduanas.

Otras actuaciones

Otro de los puntos relevantes es la creación de los llamados aparcamientos de borde. Esta actuación consiste en implantar grandes aparcamientos en los cuatro puntos cardinales, "para facilitar el acceso a la ciudad sin necesidad de invadir el centro", explicó el edil de Movilidad.

"No se trata de criminalizar al coche", matizó Muñoz, "sino de abrir la ciudad de forma ordenada". Para ello, se llevarán a cabo actuaciones como la reubicación de paradas de transporte público -y la creación de nuevas- y la reordenación del tráfico, como ya se ha visto, por ejemplo, en Miguel Induráin, que 'cedió' el carril bici al tráfico rodado.

Asimismo, mencionó el edil la importancia de las infraestructuras para aliviar el tráfico rodado, por lo que el plan incluye también la finalización de las Costeras Norte y Sur, la ejecución del Arco Norte, nuevos accesos de Ronda Sur a la estación y la mejora de los accesos a la A30.