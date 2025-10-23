Casi 400 efectivos patrullan los cementerios de Murcia y pedanías por el Día de Todos los Santos

Con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha servicios especiales de limpieza, transporte y seguridad, así como un refuerzo del personal del servicio municipal del cementerio de Nuestro Padre Jesús y los otros 33 cementerios de las pedanías del municipio.

Además, se han habilitado zonas señalizadas para aparcamiento y se ha facilitado la entrada por las puertas oeste y norte del cementerio. El horario de apertura del camposanto municipal se amplía de 8:00 a 19:00 horas a partir del domingo, 26 de octubre, debido al cambio horario, avanzó la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en la presentación del dispositivo.

La capilla permanecerá abierta al público desde este sábado, 25 de octubre, hasta el 2 de noviembre y cerrará una hora antes del cierre de puertas. Asimismo, el 1 de noviembre se realizará un concierto lírico a las 11:00 horas, patrocinado por la Funeraria de Jesús, en las inmediaciones de la capilla y, a las 12:00 horas, el Obispo de la Diócesis oficiará misa en la Plaza de Jesús.

El acceso en coche al interior del cementerio por la puerta Sur estará limitado estos próximos días, dando prioridad a las personas con movilidad reducida. La edil ha recordado que está prevista la presencia de una ambulancia de Cruz Roja con dos sanitarios en jornada continua, de 8:00 a 19:00 horas, desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre.

También se ampliará el número de aseos, desde el 25 de octubre al 2 de noviembre, con seis grupos de aseos portátiles en diferentes zonas del cementerio para proporcionar una cobertura accesible y cercana, una actuación que se suma al refuerzo reciente de los servicios propios del cementerio. Asimismo, se instalarán 39 contenedores de refuerzo, 8 de ellos en el de Espinardo.

También se ha realizado una campaña de prevención y control del mosquito tigre los viernes previos a la celebración, en concreto, los días 17 y 24 de octubre, así como el 7 de noviembre, viernes posterior a esta festividad.

Además, al igual que el año pasado, se llevará a cabo una campaña informativa sobre un producto ecológico y biodegradable para el control de larvas de mosquitos en el agua de las flores, que se aplica depositando una cápsula en el agua, donde se degrada y crea una fina película en la superficie que impide que las larvas y pupas de mosquitos maduren.

Seguridad y tráfico

Por su parte, la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencia, que dirige Fulgencio Perona, ha dispuesto un operativo especial que se desarrollará entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, contará con la participación de un total de 370 agentes de la Policía Local, así como de efectivos y voluntarios de Protección Civil distribuidos por todo el término municipal.

En el cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Espinardo, 120 policías locales prestarán servicio a lo largo de esos días, así como en los principales puntos de venta de flores, como la Plaza de Santa Catalina, la calle Párroco Pedro Martínez Conesa y la puerta del cementerio de Nuestro Padre Jesús.

Además, 250 agentes intervendrán en los cementerios de pedanías, coordinados por las comisarías de Distrito II y III. En cada lugar se adoptarán las medidas necesarias para regular el tráfico, prohibir el estacionamiento en zonas concretas cuando sea preciso y facilitar tanto los accesos peatonales como el aparcamiento de vehículos.

Por otra parte, Protección Civil prevé contar con guardia ordinaria de las Unidades de Intervención (dos dotaciones), Psicosocial (una dotación) y Coordinación en Emergencias (UCOE, antigua Mando y Control) (una dotación).

Servicio especial de transporte público

En paralelo, se ha previsto un refuerzo especial del transporte público para facilitar los desplazamientos al cementerio de Nuestro Padre Jesús, que partirán desde la Glorieta los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

De este modo, el viernes 31, la línea 44 hará sus paradas habituales, con salidas desde la Glorieta a las 9.30, 11.00, 12.30, 15.00 y 17.00 horas, mientras que las salidas desde el cementerio están previstas a las 10.15, 11.45, 13.15, 16.05 y 18.05 horas.

Asimismo, el 1 de noviembre, el servicio especial entre Glorieta y el cementerio municipal arrancará a las 9.00 de la mañana habilitando una parada específica para esta jornada. Las salidas desde la Glorieta serán a las 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.30, 15.15 y 16.35 horas.

Por su parte, las salidas del transporte público desde Nuestro Padre Jesús se han programado ese día a las 9.45, 10.15, 10.50 11.15, 11.45, 12.30, 12.45, 13.15, 14.15, 16.10 y 17.30 horas.