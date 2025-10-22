Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia

Tres nuevas peatonalizaciones semejantes al paseo de Alfonso X se proyectan en Murcia y constituyen las principales novedades del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que ya está concluido, anunció esta mañana el alcalde de Murcia, José Ballesta.

El objetivo del PMUS es "equilibrar la ciudad y expandir el centro de la ciudad, con el río Segura como eje", explicó, por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz. El edil concretó que las peatonalizaciones se han proyectado en tres ejes: el de la acequia nueva, el de la Arrixaca y el antiguo zoco.

El primer eje es el más amplio y unirá el Jardín de la Seda, el Teatro Romea y el campus de La Merced, entre otros puntos destacados de la ciudad.

El eje de la Arrixaca es una bifurcación del primero, aunque el trazado de ambos confluye tanto en la Universidad como en la Ermita del Salitre. Este segundo eje potenciará la recuperación del entorno del yacimiento de San Esteban, y permitirá conectar vías como Jaime I y Gutiérrez Mellado con centros municipales como el Museo Arqueológico.

El tercer y último eje se centra en el antiguo zoco y conecta el mercado de Verónicas con Santa Eulalia, y se recupera así una de las vías que históricamente se han dedicado al comercio.

Otras actuaciones

A esto, se añade la construcción de nuevas rotondas y cuatro aparcamientos, proyectados en la Plaza Circular, el Malecón, Infante y la zona sur de la ciudad. Destacó también el edil otras mejoras, como la llegada del tranvibús, que permitirá, por ejemplo, conectar el barrio del Carmen con la Arrixaca en 18 minutos.

Otra de las grandes novedades es que se construirá un túnel en Plaza Circular, entre Primo de Rivera y Ronda de Levante. El Plan abarca también una mejora accesos a la autovía A30 desde Espinardo y El Palmar y la ejecución del Arco Norte, entre otras de las 64 acciones concretas que lo componen, que el alcalde presentará mañana ante el Consejo Social de la Ciudad en el Cuartel de Artillería.

El Plan contempla, además, una red de vías prioritarias, que cubren los desplazamientos más intensivos, como son, entre otros, Ronda Sur, Miguel Induráin y las Costeras Norte y Sur -la finalización de ambas Costeras se incluye también en el Plan-, para lo que realizarán actuaciones como reprogramar semáforos y reubicar paradas de transporte público, explicó el concejal.

Características

En los Presupuestos municipales de 2026 ya se contemplan las nuevas rotondas y las peatonalizaciones suponen una disminución del tráfico rodado por lo que, en ese sentido, se conciben como una parte de la preparación para la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad.

El alcalde, José Ballesta, informó que se han realizado más de 5.700 encuestas a vecinos antes de elaborar el Plan, que incluye algunas de las propuestas recogidas y también "tendrá un proceso participativo intenso", añadió Ballesta.

El alcalde también explicó que "no es un plan tipo que podría aplicarse en cualquier ciudad del mundo, sino que está elaborado específicamente para Murcia, para conectar sus barrios y pedanías".

El horizonte temporal del Plan es de ocho años y las líneas fundamentales son tres. La primera de ellas es concebir el urbanismo como un motor de movilidad, pensar "cómo organizamos nuestros espacios y si se prioriza al peatón o al comercio", detalló Ballesta. En cuanto a las otras líneas, son una red viaria equilibrada y una red pública de movilidad, "que funcione como un todo" y "con un sistema tarifario coordinado", desgranó el alcalde.