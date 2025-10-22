La Sardina celebra en marzo sus 175 años con una recreación histórica en Murcia del Entierro del siglo XIX: “Una fiesta de resurrección”

Enunció el poeta Guillaume Apollinaire que «de vez en cuando es bueno detener la búsqueda de la felicidad y simplemente ser feliz». Eso es lo que pasa cada vez que se avecina o empiezan a sonar los ecos de la fiesta más grande de Murcia. Fiesta que en 2026 volverá a sus orígenes, a donde todo empezó: al barrio de San Antolín, al siglo XIX.

«Albricias, sardineros, la cabalgata llega, la anuncian los jinetes y un clamor de trompetas», arranca el ‘Himno Sardinero’ que corona cada año la Quema que en Martínez Tornel pone el broche de oro al inefable espectáculo de Interés Turístico Internacional que es el colofón de las Fiestas de Primavera de Murcia y en el cual «con zumo de ilusiones el corazón se llena y brinda por el triunfo de Palas Atenea», como también reza su canción.

Un momento del desfile del Entierro de la Sardina, a su paso por la Gran Vía. / Juan Carlos Caval

Este «sortilegio de esta fiesta ideal (que aquel que lo haya visto no la olvida jamás) cumplirá en 2026 nada menos que 175 años y toca celebrarlo. El anterior aniversario redondo (el 170) no se lució como habría merecido, por culpa de la pandemia de coronavirus: más motivo para festejar aún más esta efeméride, que el artista Álvaro Peña ha retratado en un cartel que evoca los ‘cachivaches’, ya tesoros, del Entierro de tiempos pretéritos, cuya esencia permanece.

La obra de Peña se convierte en la imagen oficial de los 175 años («símbolo de identidad y orgullo sardinero», explicaron) y una programación especial durante todo el año, más allá de la noche del sábado 11 de abril de 2026, cuando las carrozas de los dioses del Olimpo vuelvan a recorrer las principales arterias de la ciudad, «con iris de bengalas, y crepitar de estrellas». Pero, antes, habrá otro Entierro. Otro como los que se hacían en el siglo XIX.

Reírse de la solemnidad

«Querían reírse de la solemnidad». Es lo que pretendían los jóvenes que fundaron el maravilloso festejo, recitó la voz en off del vídeo que se proyectó en una pantalla del Moneo, grabación en la que salieron imágenes en blanco y negro y modernas. «La Sardina no muere, se inmola; aunque se llame Entierro, es en realidad una fiesta de Resurrección», detalla.

«Y el acto central del 175 aniversario, una propuesta única que aspira a convertirse en un referente cultural en la historia de Murcia», anunciaban los organizadores en la convocatoria de presentación de los actos, este miércoles en una sala del Moneo. Y no les faltaba razón.

El 4 de marzo de 2026 habrá una recreación histórica del Entierro de la Sardina, anunció el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios. Murcia volverá a 1911. Vestuarios, escenografía, carrozas, destilarán un «reflejo fiel de lo que sucedió de 1910 a 1920», destacó.

Además, explicó que la Agrupación montará en el Real Casino un Belén, de la mano del artista cartagenero Juan José Quirós. También habrá una maratón nocturna.

Blusones sardineros conmemorativos

Del mismo modo, se lanzará una edición de blusones sardineros conmemorativos, para que los visitantes «se lleven un trozo del Entierro de la Sardina y de Murcia». “El Entierro pertenece a la gente murciana que lo siente, que lo celebra, es un símbolo de alegría y de unión», subrayó Ruiz Palacios.

Tomó la palabra el cronista, Antonio Botías, que recordó que los murcianos «no sabemos celebrar si no regalamos algo». Habló del «conglomerado de personas que van a disfrutar de una noche mágica” cuando se pliegan las sillas y la gente se levanta para coger al vuelo los juguetes que se tiran de las carrozas.

«Ese desfile va a ser icónico, va a ser un hito», dijo el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, sobre lo que pasará en marzo. Anhelo “que quede para siempre este acontecimiento histórico, con un pequeño monolito donde empezó esto hace 175 años, en el barrio de San Antolín».

«Maravilloso cortejo sardinero, llenas a Murcia de tu ilusión; y hasta su noble escudo retorcido es una roja flama de hachón». Pues eso.