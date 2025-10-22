De Santo Domingo al soterramiento: las peatonalizaciones que han transformado Murcia

Desde finales de los años noventa, el municipio de Murcia ha experimentado una transformación urbana que, entre otras actuaciones, ha recuperado espacio para los peatones. De la peatonalización de la plaza de Santo Domingo y la Avenida de la Libertad a las actuaciones más recientes en Alfonso X, la capital suma decenas de miles de metros cuadrados de superficie sin tráfico rodado.

Este martes el Ayuntamiento ha anunciado nuevas peatonalizaciones semejantes al paseo de Alfonso X y cabe recordar los proyectos similares más relevantes que se han llevado a cabo en la ciudad con anterioridad.

Plaza de Santo Domingo

Punto de encuentro para los vecinos y una de las plazas más concurridas de la ciudad, Santo Domingo no siempre fue peatonal. La emblemática zona acogió la primera gran actuación moderna de este tipo a finales de los noventa.

En 1998 se remodeló la plaza y desapareció tanto el refugio antiaéreo construido en ella durante la Guerra Civil como el tráfico rodado para dar paso a una zona peatonal con bancos, jardines, comercios y locales hosteleros.

Plaza de Santo Domingo, en Murcia / Juan Carlos Caval

Avenida de la Libertad

Una de las calles más transitadas de la ciudad, se puede recorrer exclusivamente a pie desde 2010. Fue entonces cuando la Avenida de la Libertad dejó atrás el constante trasiego de vehículos para abrir un nuevo espacio en el centro de la ciudad para el descanso y acoger el parking subterráneo.

El proyecto denominado 'Paseo del Mediterráneo', obra del arquitecto murciano Manuel Clavel, convirtió unos 8.100 metros cuadrados en un espacio curvilíneo que se distingue del resto de la ciudad con mármoles y ascensores revestidos de cristal traslúcido rodeados de un arbolado que se triplica respecto al existente antes de las obras.

Paralelamente a esta actuación, ese año se consolidaron ejes peatonales en Trapería, Platería, Plaza Belluga y La Glorieta.

Paseo Alfonso X el Sabio

Entre 2018 y 2021 se llevo a cabo la reforma integral del Paseo Alfonso X el Sabio, lo que amplió la superficie peatonal del casco histórico. Desde su encuentro con la Plaza de Santo Domingo hasta Plaza Circular, se renovó completamente el pavimento para crear un espacio visual uniforme y moderno.

El tráfico se restringe a vehículos a residentes, transporte público (taxis), zona escolar y carga-descarga en horario regulado, circulando en una única dirección hacia Santo Domingo por la calzada oeste, la existente junto a la iglesia de Las Claras.

En la peatonalización se añadió un carril bici de doble sentido, contenedores soterrados en las calles perimetrales, se triplicó el número de árboles existentes y se instalaron 139 luminarias Led de bajo consumo.

Bulevar del soterramiento

El soterramiento de las vías del tren propició el proyecto para la peatonalización total del trazado ferroviario, entre Santiago el Mayor y Nonduermas. Un plan aún en desarrollo para remodelar íntegramente ese trazado liberado, eliminando rotondas y apostando por espacios en exclusiva para peatones.

En febrero de 2022, el Ayuntamiento de Murcia aprobó el proyecto, que contempla suprimir viales de tráfico rodado, eliminar rotondas, y dar prioridad al peatón en un tramo que abarca más de 7 kilómetros de vía ferrocarril. También se aprobó que determinadas calles en el entorno de Santiago el Mayor cambiarán de sentido, y que algunas vías serán de transporte público o de uso restringido para vehículo privado.

Así será el bulevar peatonal sobre las vías en Santiago el Mayor / A.M.

Aunque la peatonalización está aprobada como proyecto urbano, la ejecución completa no está finalizada.