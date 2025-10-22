El PSOE propone bonificar el 50% del IBI a los inmuebles con placas solares en Murcia

El PSOE propone modificar la Ordenanza Fiscal para fomentar la instalación de placas solares. El concejal socialista, Andrés Guerrero, llevará al Pleno municipal de este mes una moción para bonificar al 50 por ciento el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a particulares, comercios e industrias que cuenten con paneles fotovoltaicos.

La propuesta que defenderá Guerrero contempla una bonificación del 50 por ciento, durante los tres primeros años desde el ejercicio fiscal posterior a la instalación de placas solares, con la posibilidad de ampliar este incentivo en función de la potencia instalada.

Además, y dado que el Presupuesto de 2026 van a aprobarse próximamente, el Grupo Socialista pedirá que esta medida se contemple dentro los mismos para permitir su puesta en marcha a partir del próximo año fiscal.

Asimismo, edil socialista reclamará que la Agencia Municipal Tributaria publique una guía informativa con el modelo normalizado de solicitud y realice una campaña de divulgación de la bonificación entre los ciudadanos y las comunidades de propietarios del municipio de Murcia.

Medidas similares

Según Guerrero, esta bonificación en el IBI ya se aplica en numerosos municipios de España y responde a una demanda creciente tanto de los ciudadanos como sector de la energía renovable. “Es una medida que contribuye al ahorro económico y familiar, reduce las emisiones contaminantes y cumple con los objetivos europeos y nacionales en materia de sostenibilidad”, subrayó el edil del PSOE.

Guerrero también recordó que el municipio de Murcia ya contempla una bonificación del 50 por ciento en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para instalaciones fotovoltaicas, "lo que demuestra la viabilidad técnica y administrativa de los incentivos fiscales ligados al autoconsumo de renovables a nivel local", matiza la formación en un comunicado.