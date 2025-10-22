Julián Garnés: "La formación me permite plasmar en el estudio de diseño todo lo que voy aprendiendo"

Su paso por la Universidad de Murcia contó con varias etapas, pues además de licenciarse en Publicidad y RR. PP. realizó el máster en Producción y Gestión Artística y Artes Plásticas. ¿Cómo recuerda esos años estudiantiles?

Comencé el segundo ciclo de Publicidad en la UMU justo cuando arrancó la titulación, y la verdad es que guardo un grato recuerdo de esta primera etapa, pues yo venía bastante descontento del enfoque que se le daba a estos estudios en la universidad de donde venía. Fueron unos años muy interesantes en los que pude aprender de muchas ramas del conocimiento, como la sociología, el periodismo, la historia del arte o la estadística, gracias a esa visión ‘renacentista’ del programa de estudios de Publicidad. Acabé la carrera y me fui a hacer un voluntariado europeo, y a la vuelta comencé a trabajar en un estudio, me introduje en el mundo del diseño y tras atravesar una crisis profesional decidí parar y plantearme qué quería hacer. Lo compaginé con un proyecto artístico personal sobre fotografía documental que me llevó a reengancharme a los estudios a través del máster en la Facultad de Bellas Artes. Se podría decir que aposté por mi carrera artística, al menos a nivel formativo.

Se embarca entonces, junto a su compañero Guillermo, en el estudio de Diseño y Publicidad Rubio & del Amo. ¿Cómo ha evolucionado este proyecto en sus más de diez años de vida?

Por encima de las expectativas iniciales, la verdad. Es curioso porque nuestro primer proyecto remunerado que hicimos juntos fue la orla de nuestra facultad al acabar la carrera. El estudio comenzó en 2014 con Guillermo y conmigo en una casa de la huerta, y cuando conseguimos facturar lo suficiente nos mudamos al centro de Murcia. Poco a poco fue creciendo el volumen de trabajo y fuimos ampliando la plantilla. Ahora tenemos un acceso mucho más abierto a proyectos que en los primeros años obviamente, y nos ha llevado a realizar campañas para clientes como Pepsi, la Fundación Alcaraz o la Agencia Espacial Española, aunque también hay que reconocer que el mercado local también mueve mucho negocio.

Un trabajo que le ha permitido seguir ligado a la UMU a nivel profesional, ¿no?

Sí, tanto Guillermo como yo siempre hemos mantenido el contacto con profesores de la Facultad de Comunicación y Documentación, más a un nivel de amistad o incluso como consejeros, pero esa relación con la institución como cliente es más reciente. En junio de 2023 presentamos la nueva identidad de la Universidad, un diseño sobre el cual ahora se está trabajando para la renovación de la página web institucional y en el que me he implicado personalmente. Mientras que el SIU (Servicio de Información Universitario) se encarga de la programación en sí, nosotros trabajamos para adaptar todas las líneas de diseño, navegación y usabilidad en todos esos sitios webs de la Universidad, porque no se trata solo de la página principal, sino que la UMU cuenta con más de 240 sitios web, cada uno de ellos con sus diferentes páginas. Hay que tener en cuenta que todos los servicios que presta la Universidad se plasman digitalmente, por lo que el consumo de información en todos sitios es enorme, de modo que el impacto que tienen a nivel de marca sobre la percepción de la institución y de calidad de servicio es muy alto. Ese proceso de rediseño también ha tenido en cuenta aspectos sobre usabilidad y accesibilidad.

En 2023 fue nombrado ‘alumni inspirador’ por la Facultad de Comunicación y Documentación. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento?

Siempre es de agradecer cuando se reconoce tu trayectoria profesional, y si encima llega desde el sitio donde te has formado el placer es doble.

Actualmente es profesor en la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia. ¿Cómo convive esa faceta con la de director creativo en el estudio de diseño y publicidad?

Es un equilibrio a veces complicado, pero en general creo que muy bien. Al final, la formación siempre me ha gustado, de hecho, fui profesor antes que diseñador, pues ya con 20 años daba clase de fotografía. Además, a nivel profesional te permite investigar y poner un poco en juego ciertas cosas que aprendes en la parte académica, y que luego puedes plasmar en el estudio de diseño.

¿Cuáles son sus retos a nivel profesional de cara al futuro?

Espero que podamos seguir en esta línea de crecimiento, sobre todo más en proyectos que en plantilla, porque, aunque el equipo que hemos formado es una maravilla, con un factor humano increíble, Guillermo y yo tratamos de estar involucrados en todos los proyectos, y eso es algo a lo que deberíamos de renunciar en caso de contar con un equipo más grande. Sí que nos gustaría contar con más clientes del sector cultural, que siempre parece que los coges con un ‘cariño’ más especial. Además, este mes de noviembre estamos nominados a los Premios Selected, que se celebrarán en Bilbao y persiguen fortalecer la industria creativa nacional e internacional.