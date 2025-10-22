Los autobuses de pedanías de Murcia, camino a la segunda prórroga con Monbus

El contrato de los autobuses urbanos de las pedanías de Murcia caduca el 3 de diciembre y, a falta de un nuevo concurso, todo apunta a la segunda prórroga del servicio con la actual empresa concesionaria, Monbus. Y los conductores de los vehículos retoman las concentraciones mensuales frente al Ayuntamiento, cada jueves que se celebre Pleno ordinario, como venían haciendo hasta este mismo verano, para pedir mejoras laborales y en el servicio.

Las concentraciones en la Glorieta de España cesaron tras una reunión mantenida en agosto entre el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, y los conductores de las concesionarias de autobús. En dicho encuentro, el edil aseguró que las reivindicaciones de los trabajadores se incluirán en el nuevo modelo de transporte, pero viendo que se trata de "promesas incumplidas", vuelven las concentraciones frente al Consistorio, explicó Francisco Ruipérez, portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte Público de Murcia, a La Opinión.

"Con prórrogas de dos años, las empresas no invierten, porque no pueden amortizarlo", explicó, por su parte, Tomás Alburquerque Martínez, presidente de prevención por la parte social de UGT y delegado sindical. Además, indicó que las prórrogas solo garantizan la continuidad del servicio, pero no hay un contrato ni un pliego de condiciones al que la empresa tenga que acogerse, y "están trayendo toda la chatarra de otras ciudades, porque los buses no pueden dar servicio en esas comunidades". Así, "se ofrece un mal servicio y hay riesgo de incidentes graves", detalló Alburquerque.

Reclamos

Monbus asumió la gestión de las líneas en 2021, cuando la Comunidad dejó de encargarse de los trayectos que dan servicio a las pedanías y estos pasaron a gestión municipal. En el último concurso convocado para la gestión del servicio, la compañía gallega venció a Latbus, la anterior concesionaria, y firmó el contrato en 2021 por algo más de 33 millones de euros y dos años de vigencia.

El Consistorio prorrogó el servicio por otros dos años más en 2023 y, en el mismo mes en el que se renovó el contrato, los trabajadores se plantearon una huelga, para pedir igualdad en sus condiciones laborales. Aunque entre los reclamos también se encontraban algunos cambios en el servicio: desde la ausencia aseos en las cabeceras de líneas y la falta de tiempo para realizar todos los trayectos, hasta la antigüedad y el escaso mantenimiento de la flota.

Estas reivindicaciones siguen vigentes a día de hoy y son las mismas que el concejal de Movilidad aseguró en agosto que se incluirán en el nuevo modelo de transporte. En el encuentro, el edil también informó que se iba a reforzar la actuación de la Policía Local para garantizar que las paradas de autobús se encuentren libres de coches, pero los trabajadores sostienen que la situación continúa igual y es un problema frecuente, por ejemplo, en la estación del Carmen y el acceso al hospital Virgen de La Arrixaca. También hay mucha aglomeración de vehículos en Teniente Flomesta, después de que se quitara el carril bus, detalló el portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte Público de Murcia.

Uno de los reclamos más destacados es el que pide la renovación de la flota. "Hay 28 autobuses que tienen que darse de baja este año, porque cumplen ya dos décadas", concretó Ruipérez, y detalló que la media de los autobuses municipales es de 16 años. "Si llegan los autobuses prometidos, más los eléctricos de la Comunidad, a lo mejor cuadra", añadió.

Ruipérez aseguró que "es materialmente imposible que salga la licitación en un mes", pues se tienen que publicar los pliegos y se debe dejar tiempo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Así, a falta de poco más de un mes para que venza el contrato, todo indica a que se prorrogará el servicio por segunda vez, a la espera de la llegada del nuevo modelo de transporte.