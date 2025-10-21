Toda la oferta de formación y emprendimiento en Murcia se centraliza en el nuevo mapa de recursos para el empleo

Murcia estrena una herramienta digital que reúne y organiza toda la información relativa a servicios, programas y recursos de empleo, orientación, formación y emprendimiento en el municipio.

El mapa de recursos para el empleo se destina tanto a las personas en búsqueda de empleo como a las empresas y al personal técnico de orientación laboral, explicó la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, quien presentó la iniciativa junto a la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

"Se trata de una herramienta pensada para las personas y las empresas, que permitirá mejorar la coordinación entre los distintos agentes, y garantizar que cualquier ciudadano de Murcia pueda acceder con facilidad a los recursos que necesita para formarse o encontrar empleo", detalló Mercedes Bernabé. La herramienta se actualizará de manera permanente y está disponible en la web municipal.

Características

El nuevo mapa contribuye a mejorar la atención personalizada durante las transiciones laborales, tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes necesitan reorientar su trayectoria profesional.

También facilita la coordinación entre las entidades de empleo, impulsa la creación de protocolos comunes de intervención y refuerza la formación del personal técnico de orientación, especialmente en la atención a colectivos vulnerables.

Asimismo, permitirá diagnosticar perfiles profesionales y competencias, optimizar los servicios de intermediación laboral y favorecer la inserción efectiva de las personas beneficiarias.

Durante este último año, los servicios de orientación e intermediación han atendido a 10.499 personas, con una tasa de inserción del 21,7% (2.268 usuarios incorporados al mercado laboral). En total, 122 profesionales del ámbito de la orientación prestaron 99.000 horas de atención individualizada, contactaron con 2.447 empresas y gestionaron 2.429 ofertas de empleo.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia seguimos trabajando para que la información, la formación y la orientación estén al alcance de todos, fortaleciendo la red de colaboración entre entidades y consolidando un modelo de empleo inclusivo y sostenible", finalizó la edil Bernabé.