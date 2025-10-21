El Mercado de Todos los Santos regresa a Murcia desde este jueves

El Mercado de Todos los Santos regresa a Murcia desde el jueves 23 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, con horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas. Los comerciantes ya están montando sus puestos en la plaza de San Pedro, lugar que ha visitado esta mañana el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, junto a representantes de la Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos los Santos (Artesantos), para presentar el evento.

El edil Jesús Pacheco destacó que "este mercado es una muestra viva de nuestras raíces. Apostar por él es apostar por nuestra historia y por el valor de lo hecho a mano, con cariño y con respeto a la tradición. Queremos que los murcianos y quienes nos visiten sientan el orgullo de un patrimonio inmaterial que sigue vivo gracias al esfuerzo de nuestros artesanos". La cita, además de preservar las costumbres locales y difundir las recetas tradicionales, pretende fomentar la actividad comercial del municipio.

Productos

Entre los artículos más demandados figuran los dulces murcianos más característicos de estas fechas: arrope, calabazate, pan de higo, huesos de santo, miel natural, carne de membrillo, pan de orejón y frutos garrapiñados, "elaborados de manera artesanal, siguiendo recetas transmitidas de generación en generación", matiza el Consistorio en un comunicado.

También se ofrecen otros productos como almendras, miel, mermeladas y diversas confituras propias de esta época otoñal.

El arrope y el calabazate una receta con más de dos mil años de historia basada en una combinación de frutas, hortalizas y almíbar, que forma parte esencial de la gastronomía murciana del 1 de noviembre.