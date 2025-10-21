Inversiones en Murcia: así cambia el Presupuesto de 2026 respecto a 2025

El Presupuesto municipal para 2026 se organiza en torno a cinco ámbitos de gestión: patrimonio, movilidad, educación, cultura y Huerta, Urbanismo y Medio Ambiente, la Concejalía que más parte se lleva, con 12 millones y proyectos destacados como la recuperación del Meandro del Vivillo, anunció ayer el alcalde, José Ballesta. Destacó el alcalde que se trata de los unos presupuestos que "aseguran la prestación de los servicios públicos de calidad", que se llevan más de 430 millones de euros, el 78.5 por ciento.

El Presupuesto de 2026 aumenta de 535 a 552 millones -un crecimiento del 3,27% respecto al de este año-, detalló, por su parte, el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien también destacó los más de 40 millones destinados a la protección social de la población más vulnerable.

Mientras que el Presupuesto de 2025 centraba su esfuerzo en la estabilidad económica tras la pandemia y la mejora de los servicios básicos —limpieza, seguridad y mantenimiento urbano—, el de 2026 pone el foco en cinco grandes ejes de gestión: patrimonio, movilidad, educación, cultura y medio ambiente.

Mayores inversiones

Entre las áreas con mayor peso, la Concejalía de Huerta, Urbanismo y Medio Ambiente se convierte en la principal receptora de fondos, con 12 millones de euros -el año pasado fueron 12,9-, destinados a proyectos como la recuperación del Meandro del Vivillo (con una inversión de 1,2 millones) y la ampliación del Parque Metropolitano del Oeste y su pasarela sobre el río en Barriomar.

Destaca el aumento en materia de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que pasa de los 4,7 millones de este año a los 7 millones, con la incorporación de nuevos efectivos de Bomberos y Policía Local y destaca también la construcción del centro municipal de Seguridad Integrado de El Palmar.

Otro de los puntos fuertes del Presupuesto es el Patrimonio, y destaca la recuperación del Molino Armero en el Cabezo, y Torre Falcón en Espinardo y la fábrica de harinas de La Innovadora, entre otros proyectos que mencionó Ballesta y se suman a los que ya están en marcha, como la Cárcel Vieja y el yacimiento de San Esteban, en el que muy pronto "veremos cambios", aseguró el alcalde, pues, como adelantó La Opinión, antes de final de año comenzarán los sondeos que son el paso previo al inicio de las obras.

Otras concejalías

En movilidad, el Presupuesto incorpora actuaciones estructurales: la ampliación del tranvía, la nueva estación del Carmen, varias rotondas en Ronda Sur y el Polígono Industrial Oeste, y la puesta en marcha del nuevo modelo de transporte urbano, que será presentado en el Consejo Social de la ciudad. Aunque no se ha anunciado una cifra global.

También destaca el impulso a la protección social, con más de 40 millones de euros dirigidos a la atención de los sectores más vulnerables. En este sentido, cabe destacar que la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud se llevó el año pasado 51,4 millones.

Muñoz concretó que la aprobación inicial del presupuesto se votará en el Pleno de octubre. Entonces, se someterá a un mes de exposición pública y, si no se presentan alegaciones, se aprobará definitivamente y, si no, el visto bueno definitivo se producirá en el Pleno de noviembre -algo que garantiza la mayoría absoluta del PP- y estará ejecutivo a 1 de enero de 2026.

Sobre la ejecución del Presupuesto de este año, el edil aseguró que "va a buen ritmo" y que, a finales del ejercicio, "será muy alto". Y, en cuanto a los proyectos que se quedan fuera de los fondos europeos, serán financiados con financiación municipal, afirmó.

Tasas y bonificaciones

El alcalde también recordó la Junta de Gobierno celebrada el pasado viernes, en la que ya se presentó el Presupuesto 2026, con 18 millones de euros en bonificaciones y exenciones fiscales, entre los que caben mencionar más de 4 millones de euros de ayuda al transporte y los 4,5 millones destinados a las bonificaciones en programas e instalaciones deportivas municipales, así como la asunción por parte de la Corporación del 90 por ciento del coste de las escuelas infantiles.

En este sentido, destaca que el Presupuesto destina en total unos 14 millones de euros en apoyo a las 41.000 familias numerosas del municipio, la creación de empleo, la recuperación del patrimonio, la accesibilidad y la conciliación.

Esto se suma a la congelación de las tasas, que permitirá ahorrar a los murcianos 25 millones. La no aplicación del IPC evitará el desembolso de unos 6 millones en concepto del IBI, cerca de 1 millón en el sello del coche (IVTM) y el Impuesto de Actividades Económicas, 2,5 millones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y casi 800.000 euros en el ICIO.

También se reducirá el coste de vados en polígonos industriales y serán 2,5 millones de euros los que los murcianos se ahorrarán en concepto de ‘plusvalía’ tras el fallecimiento de sus familiares.

Destacó también el alcalde el informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que en el caso del Ayuntamiento es equilibrado e indica que, a finales de 2026 estará en situación de estabilidad. También mencionó la reducción del remanente de tesorería en casi 7 puntos, desde los 76 millones en los que se situaba cuando el PP llegó al Gobierno, y el crecimiento del presupuesto en un 3,27 por ciento al pasar de 535 a 552 millones.

130 millones para invertir

Durante los dos primeros años de legislatura, aseguran desde el Consistorio, se han reordenado más de 40 millones de euros de remanentes de inversión para nuevos proyectos y se ha incrementado la media de inversión de los últimos años en más de 23 millones.

Además, la recuperación de la estabilidad ha devuelto al Consistorio su capacidad de financiación, lo que ha permitido concertar operaciones de crédito por cerca de 50 millones. También las pedanías contarán con recursos económicos para inversión.

Este año, el Presupuesto recogerá más de 27 millones de euros, y a este incremento se suma el 8% del expediente de crédito de 30 millones de euros que se incorpora como remanente extraordinario de inversiones.

Se suma a este importe los remanentes de ejercicios anteriores, y la financiación obtenida de las últimas operaciones de crédito y del presupuesto de este año, lo que permite elevar la cantidad disponible en inversión hasta una cifra cercana a los 130 millones de euros.