Educación
IA y ansiedad, protagonistas de las charlas para familias en Murcia
El centro cultural García Alix acogerá los talleres del programa FormAcción hasta el 26 de noviembre
IA, autolesiones y redes sociales son algunos de los temas que se abordarán en el segundo ciclo de charlas FormAcción, puesto en marcha por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía y destinado a las familias de los más de 72.000 escolares del municipio de Murcia.
La edil del ramo, Belén López, presentó este calendario de charlas en el centro cultural García Alix, espacio que acogerá este programa desde el miércoles 22 de octubre hasta el 26 de noviembre, de 19 a 20.30 horas, aunque también se retransmitirán en streaming y se subirán al canal de Youtube de MurciaMiCiudadEnseña.
En los talleres se tratarán temas de actualidad a cargo profesores de la Universidad de Murcia, expertos en sus respectivas áreas y con trayectoria en investigación, que aportarán herramientas y recursos a las familias.
La edil de educación destacó, además, que "gracias a este programa se crea un entorno para promover la comunicación entre los padres y con el entorno de la comunidad educativa, se identifican las situaciones problemáticas que se crean en el interior del núcleo familiar, abordando temas de actualidad como es la Inteligencia Artificial y cómo les puede afectar a los más jóvenes".
Charlas
- 22 de octubre - ¿Qué es la IA y cómo afecta a nuestros hijos/as? - Dra. María José Candel
- 23 de octubre - ¿Cómo mejorar la autorregulación (atención, aprendizaje, convivencia) de tu hijo/a de entre 3 y 6 años? - Dr. Ildefonso Méndez
- 27 de octubre - Pantallas y redes sociales: cómo acompañar sin prohibir ni perder el control - Dr. José Antonio Ruiz
- 5 de noviembre - La ansiedad en niños y adolescentes: señales de alerta y cómo apoyarlos - Dr. Ildefonso Méndez
- 6 de noviembre - ¿Cómo mejorar la autorregulación de tu hijo/a de entre 6 y 12 años? -Dr. José Antonio Ruiz
- 10 de noviembre - Oportunidades educativas: aprende con IA - Dra. María José Candel
- 12 de noviembre - ¿Cómo mejorar la autorregulación de tu hijo/a adolescente? - Dr. Ildefonso Méndez
- 19 de noviembre - Riesgos y retos: acompañar en el uso responsable - Dra. María José Candel
- 25 de noviembre - Rompiendo el silencio: comprendiendo y acompañando las autolesiones y el comportamiento suicida en jóvenes. Dr. José Antonio Ruiz
- 26 de noviembre - IA en la vida diaria de los jóvenes: de consumidores a creadores. Dra. MªJosé Cande
