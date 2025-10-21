IA y ansiedad, protagonistas de las charlas para familias en Murcia

IA, autolesiones y redes sociales son algunos de los temas que se abordarán en el segundo ciclo de charlas FormAcción, puesto en marcha por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía y destinado a las familias de los más de 72.000 escolares del municipio de Murcia.

La edil del ramo, Belén López, presentó este calendario de charlas en el centro cultural García Alix, espacio que acogerá este programa desde el miércoles 22 de octubre hasta el 26 de noviembre, de 19 a 20.30 horas, aunque también se retransmitirán en streaming y se subirán al canal de Youtube de MurciaMiCiudadEnseña.

En los talleres se tratarán temas de actualidad a cargo profesores de la Universidad de Murcia, expertos en sus respectivas áreas y con trayectoria en investigación, que aportarán herramientas y recursos a las familias.

La edil de educación destacó, además, que "gracias a este programa se crea un entorno para promover la comunicación entre los padres y con el entorno de la comunidad educativa, se identifican las situaciones problemáticas que se crean en el interior del núcleo familiar, abordando temas de actualidad como es la Inteligencia Artificial y cómo les puede afectar a los más jóvenes".

Charlas