El edificio Escuelas Nuevas reabre en El Palmar tras cinco años como centro integral de servicios públicos

El antiguo edificio del colegio Escuelas Nuevas de El Palmar reabrirá sus puertas como centro integral de servicios públicos, que reunirá una biblioteca municipal, una sala de estudio 24 horas y salas multiusos para los vecinos.

Los residentes de la pedanía murciana lamentaban desde 2019 el mal estado del inmueble y solicitaron que se reconvirtiera en un centro municipal, aunque en aquella época Urbamusa ya estaba redactando el proyecto de la nueva biblioteca. Pero parece que ambos usos no son excluyentes.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado hoy el proyecto de rehabilitación integral del inmueble, del que se mantendrá la estructura original, garantizando la accesibilidad universal. Con una inversión de 1.815.000 euros, financiada con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP), se actuará en una superficie total de 1.440,45 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Espacios

La biblioteca municipal de El Palmar se trasladará de las actuales instalaciones de 336 metros cuadrados a un espacio de 1.440 metros cuadrados. Contará con una sala de lectura para adultos, una zona infantil, un salón multiusos para actividades culturales y dos despachos técnicos para la gestión bibliotecaria.

En cuanto a la sala de estudio 24 horas, ofrecerá casi 100 puestos en 178 metros cuadrados y contará con acceso directo desde la calle y entrada automatizada mediante el sistema SICAI. Con este espacio, la red municipal suma ya 20 salas de estudio y 12 bibliotecas.

El antiguo patio central se cubrirá con un cristal para generar una sala polivalente, que será el distribuidor principal del edificio. En la planta baja se ubicarán la recepción, las aulas taller, la sala de estudio y el área multiusos; mientras que, en la primera planta, se dispondrán las salas de lectura, los despachos y los espacios administrativos, conectados por escaleras renovadas y un ascensor de nueva instalación.

Otras actuaciones

Las fachadas serán restauradas y sustituirán las carpinterías por aluminio lacado. El proyecto prevé la instalación de un nuevo forjado sanitario para evitar humedades, el refuerzo estructural de la planta superior y la sustitución de la antigua cubierta por una nueva estructura metálica con aislamiento térmico.

La primera fase de la iniciativa se centrará en el edificio, pero en futuras intervenciones se contemplan también actuaciones en el entorno, como la construcción de nuevas aceras y la renovación de la iluminación exterior.

La actual biblioteca Pelagio Ferrer, inaugurada hace 41 años, dio servicio a 12.000 usuarios en 2024 y facilitó 9.000 préstamos. En sus salas se han celebrado cuentacuentos, clubes de lectura, talleres y actividades educativas que han enriquecido la vida cultural de la pedanía, y "el nuevo espacio continuará su legado, adaptándolo al presente y al futuro", resalta el Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó que "Más allá del presupuesto, lo verdaderamente importante es la rentabilidad social de las inversiones públicas, porque este edificio lo disfrutarán los vecinos de El Palmar, pero lo hacen posible muchos murcianos que quizá nunca lo utilicen. Por eso debemos ser especialmente responsables con cada euro invertido, sabiendo que detrás de cada proyecto hay un esfuerzo común y compartido de toda Murcia."