La ZAL de Murcia avanza con la propuesta de adjudicación del aparcamiento

La construcción de la Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL Murcia) -una estación intermodal que permitirá el transporte de mercancías por el Corredor Mediterráneo y con el resto de España- lleva cuatro meses de retraso según los plazos previstos, después de que el proyecto tuviera que salir de nuevo a licitación, al no recibir ninguna oferta.

La primera vez que salió a licitación la redacción y ejecución del proyecto, en marzo de 2024, el concurso quedó desierto. El presupuesto de 24,3 millones de euros solo convenció a una Unión Temporal de Empresas (UTE), que, además, quedó desestimada por incumplir los requisitos. Este hecho obligó a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a abrir un nuevo proceso de licitación con otro pliego de condiciones.

Al sacar de nuevo el proyecto a licitación, el Gobierno regional esperaba adjudicar el contrato del proyecto y de la obra en el primer semestre de 2025 y, en el segundo trimestre, aprobar el proyecto.

Con los plazos que se manejaban, las obras estarían finalizadas a finales de 2027. Pero el contrato para la redacción del proyecto aún no se ha adjudicado, lo que supone un retraso de cuatro meses según los planes previstos.

Contrato del aparcamiento

Aunque los trámites burocráticos para construir la ZAL se reactivaron en diciembre de 2024, cuando se reunió la Mesa de Contratación para abordar el proyecto del aparcamiento seguro para camiones, una infraestructura que, al igual que la estación intermodal, se integrará en la Ciudad Agroalimentaria y del Transporte de la Región de Murcia.

En junio de este año, se emitieron el informe de valoración de los criterios cuantificables mediante juicio de valor y el informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad. Tras estas valoraciones, la empresa mejor posicionada fue Orthem, perteneciente al grupo Hozono Global.

Después de cuatro meses, ya hay propuesta de adjudicación del proyecto y ejecución de las obras de construcción de un aparcamiento seguro para vehículos en la Ciudad Agroalimentaria y del Transporte, informaron fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras a La Opinión. Ahora, "hay que esperar el tiempo legal establecido para firmar el contrato", matizaron.

El aparcamiento podrá albergar hasta 251 plazas para vehículos pesados, y cuenta con un presupuesto de licitación de 14,4 millones, cofinanciado con casi 5 millones de fondos europeos, y los 9,5 millones restantes serán aportados por la Comunidad.

Además, habrá otras instalaciones para dar servicios a los conductores, como un edificio para servicios con aseos y restauración, y otro edificio destinado a dependencias del personal y central de control de accesos, que sumarán una superficie de 866 metros cuadrados, que también contará con amplias zonas verdes.

"Desde el Ejecutivo regional aspiramos a que este aparcamiento se convierta en un referente en la Región de Murcia y el sureste de España", concluyeron desde el Gobierno regional.