Mercamurcia cumple medio siglo con eventos y nuevos retos para 2026

Mercamurcia conmemora medio siglo de existencia con un programa conmemorativo que se celebrará durante todo 2026 e incluirá una serie de eventos y actividades culturales, deportivas e institucionales. Así lo anunció el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien presidió esta mañana el Consejo de Administración de la empresa, en el que se presentó un informe que abarca la actividad de los primeros nueve meses de 2025.

Resalta el informe el aumento del 12,4% en el mercado de pescados y mariscos y de un 3,9% en el de frutas y hortalizas, entre las que destacan las frutas de hueso, el melón, las uvas sin pepita y los productos tropicales.

El complejo cárnico mantiene su estabilidad con 10,1 millones de kilos comercializados hasta septiembre, gracias al buen comportamiento del porcino. En total, Mercamurcia ha superado los 130 millones de kilos comercializados, consolidando su posición como plataforma de abastecimiento alimentario de referencia en el sureste español.

Por otro lado, el mercado de flores y plantas experimenta un crecimiento moderado previo a la campaña de Todos los Santos.

Otras cuestiones

Asimismo, el horario oficial del mercado de frutas y hortalizas se amplía y pasa a ser de lunes a viernes de 11:30 a 17:30 horas, para adaptar el servicio a las necesidades del comercio minorista. Este cambio viene acompañado de una campaña informativa y, para facilitar la labor de los compradores de los mercados mayoristas de Mercamurcia, se ha puesto en marcha una promoción de acceso gratuito los martes, previa inscripción.

Por último, se informó al Consejo de la celebración en 2026 de la III edición de la carrera solidaria de Mercamurcia a favor del Banco de Alimentos, así como de la participación activa de Mercamurcia en las ferias IFEPA Hortofruit de Torrepacheco (20 y 22 de noviembre) y SEPOR de Lorca (27 al 30 de octubre).

Mercamurcia está participada al 51% por el Ayuntamiento de Murcia y al 49% por Mercasa, y forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, presente en 24 ciudades españolas y con un papel esencial en la cadena de valor alimentaria que abastece a más de 30 millones de personas.