Marcha vecinal desde Vistabella hasta el Ayuntamiento de Murcia para pedir seguridad y limpieza

Los vecinos de Vistabella se movilizan "por un barrio más verde, limpio, seguro y vivo", reza la convocatoria difundida a través de redes sociales. La cita será este jueves a las seis de la tarde, con un encuentro en la Plaza de los Patos, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, desde donde los manifestantes marcharán hasta Glorieta de España, sede del Ayuntamiento de Murcia, donde se leerá un manifiesto con las principales reivindicaciones.

El lema de la convocatoria, "verde, limpio y seguro", resume los principales reclamos de los vecinos: falta de cuidado en parques y jardines, limpieza en el barrio -en especial, tras los eventos que se celebran en el recinto ferial de La Fica-, y problemas de seguridad. Así lo acordaron entre 200 y 250 vecinos que se reunieron la semana pasada en la Plaza de los Patos, epicentro del barrio, donde surgió la idea de hacer una "marcha vecinal", expresa un vecino del barrio a La Opinión.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia ya estamos reforzando tanto limpieza como seguridad en el barrio, en el caso de la limpieza hay dispositivos y efectivos antes, durante y después eventos importantes recinto de la FICA", respondieron fuentes del Ayuntamiento a esta Redacción.

Nunca había habido una convocatoria de este tipo en el barrio, explica el residente de Vistabella, pero algunos grupos de residentes y la asociación vecinal del barrio, "ya que los canales habituales no están funcionando", comenzaron a reunirse para poner en común sus quejas y fue entonces cuando se plantearon una movilización para "dar visibilidad y meter presión a las instituciones".

"Ya hemos usado todos los canales", expresa, y pasa a enumerar desde denuncias ante la Policía y escritos enviados al Ayuntamiento hasta avisos constantes en la aplicación municipal 'Tu Murcia'. "Pero la situación sigue igual", sentencia.

Reclamos

En cuanto a los problemas de seguridad: "asaltos a mayores, tirones y robos en casas", son algunos de los ejemplos que cita. Destacan también los altercados por la presencia de aparcacoches y los daños en vehículos. "A un vecino le han roto la luna del coche hasta tres veces", detalla, y asegura que "hay gente que no sale sola por la noche".

El residente asegura que han contactado con la Policía en varias ocasiones y les han comunicado que aumentarán la vigilancia en la zona, "pero la situación no mejora", lamenta.

Durante la reunión vecinal de la semana pasada, "las señoras mayores estaban en lágrimas: nunca habían visto el barrio tan descuidado", detalló el vecino para ilustrar la falta de mantenimiento en parques y jardines y la carencia de "espacios adecuados para niños".

También relativo al mantenimiento, "hay un aumento de roedores e insectos debido a la falta de limpieza", señala el residente, quien lamenta que el barrio "está lleno de porquería y hay basura que está ahí durante semanas". Esta situación empeora con los eventos que se desarrollan en La Fica. Durante la Feria de Septiembre, "el barrio era un estercolero" y "no hay un plan especial de limpieza", explica.

A esto se unen una "escasa iluminación en algunos puntos del barrio" y "el deterioro del mobiliario urbano, con bancos rotos, grafitis y parterres abandonados", concretan los vecinos en un comunicado. El movimiento vecinal recuerda, además, la situación de la iglesia de Vistabella, cuya fachada presenta desprendimientos, y la degradación del entorno de La Fica. “Nos sentimos discriminados, todas las inversiones se quedan en el centro mientras los barrios quedamos relegados”, denuncia el presidente de la asociación vecinal en el escrito.

Principales reivindicaciones Incrementar la presencia policial para mejorar la seguridad

Reforzar la limpieza y el mantenimiento de calles, plazas y mobiliario urbano

Recuperar y embellecer las zonas verdes y los espacios infantiles

Fomentar la convivencia y el bienestar animal

Apostar por una renovación urbana respetuosa con el patrimonio histórico del barrio

Quejas históricas

"Porque estamos cansados de promesas vacías y abandono, el próximo jueves 23 de octubre vamos a salir a las calles a decírselo alto y claro a las instituciones", concreta el mensaje difundido en la cuenta de Facebook de la asociación de vecinos, que se reunirá al resto de residentes que se unan a la movilización en la Plaza de los Patos, situado en el epicentro del barrio murciano, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

Aunque los reclamos de los residentes del barrio de Vistabella se remontan a años atrás. Una de las críticas históricas son los eventos que acoge el recinto ferial de La Fica y el rastro que dejan tras de sí los festejos, desde el ruido que afecta al descanso de los vecinos hasta la basura que se queda en las calles. Lamentaban también desde hace años el estado del entorno del Auditorio Víctor Villegas, con falta de mantenimiento en los espacios verdes, y los altercados en la calle Ángel Romero Elorriaga debido a la presencia de los aparcacoches e incluso en la misma Plaza de los Patos en la que se encontrarán los manifestantes. Otra de las quejas es relativa al colegio Vistabella y la falta de seguridad en los accesos, con aceras demasiado estrechas, que también continúa vigente.